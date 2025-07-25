موعد صرف أجور المتقاعدين في المغرب عام 2025 بعد الزيادة الجديدة يتم الإعلان عنه كخبر عاجل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف الصندوق الوطني للتقاعد عن الموعد المحدد لصرف أجور المتقاعدين في المغرب لعام 2025، بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي سيتم تنفيذها في بداية العام. تأتي هذه الزيادة ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة كبار السن الذين قضوا عمرهم في خدمة المجتمع المغربي.

موعد الصرف في عام 2025

وفقًا للجهات المعنية، سيبدأ صرف أجور المتقاعدين في المغرب لعام 2025 في اليوم 15 من الشهر الميلادي وسيستمر حتى اليوم 26 من نفس الشهر. تأتي دورية الصرف ضمن جهود الحكومة المغربية لتحسين الأوضاع الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمتقاعدين وأسرهم.

زيادة أجور المتقاعدين في 2025

وافقت الحكومة المغربية على زيادة أجور المتقاعدين في عام 2025 بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10%، وذلك بحسب القطاع الذي عمل به المتقاعد ومدة اشتراكه في الخدمة. الهدف من هذه الزيادة هو مساعدة كبار السن على تحمل أعباء الحياة، خاصة بعد ارتفاع الأسعار المفاجئ ورفع القدرة الشرائية لمواجهة التضخم الاقتصادي.