تقديم طلبات المنحة للمرأة المنزلية في الجزائر 2025: الآن مفتوح!

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم اليوم الكشف عن فتح باب التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت 2025 الجزائر من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل. هذه المنحة تعتبر واحدة من أهم الفرص التي تقدمها الدولة للمواطنين، حيث يتم تقديم دعم نقدي شهري للمستحقين لمساعدتهم على تخطي التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

التقديم على المنحة

تتضمن خطوات التقديم على المنحة تحديد الخيار المناسب على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، إنشاء حساب جديد، ملء الاستمارات بالبيانات الشخصية الصحيحة، وتحميل المستندات المطلوبة. بعد ذلك، يتعين على المتقدمين مراجعة البيانات وتقديم الطلب.

شروط الاستحقاق

من بين الشروط اللازمة للحصول على دعم المنحة، أن تكون المتقدمة من الجنسية الجزائرية وتقيم بشكل دائم داخل البلاد، وأن تكون من محدودي الدخل الشهري وغير حاصلة على وظيفة ثابتة. كما يتعين عليها عدم امتلاك ممتلكات عقارية أو زراعية، وأن تكون مسجلة ضمن قوائم الوكالة الوطنية.

هذه المنحة تأتي ضمن جهود الحكومة الجزائرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. للمزيد من التفاصيل وللتقديم، يرجى زيارة موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.