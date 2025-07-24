أبراج تتلقى رسائل كونية إيجابية في نهاية يوليو 2025: استعدوا للمفاجآت!

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ع قرب إسدال الستار على شهر يوليو 2025، تستقبل بعض الأبراج رسائل كونية إيجابية تحمل في طياتها مفاجآت سارة وتغييرات غير متوقعة. إنها فترة تتسم بالحدس القوي والفرص التي تظهر من حيث لا تحتسب، مما يستدعي الانتباه والتأهب. هذه الطاقات الكونية ستكون داعمة لأولئك الذين يفتحون قلوبهم وعقولهم لاستقبالها، وهي فترة مثالية للتأمل والاستماع للصوت الداخلي. فمن هي الأبراج التي ستكون على موعد مع هذه المفاجآت السارة؟

الجوزاء والحمل: حدس قوي وفرص غير متوقعة

يُعد برج الجوزاء في مقدمة الأبراج التي تتلقى رسائل كونية واضحة في نهاية يوليو. ستزداد حدسه بشكل ملحوظ، مما يساعده على اتخاذ قرارات صائبة في اللحظات الحاسمة. قد تظهر له فرص عمل جديدة أو مشاريع غير تقليدية، وعليه أن يكون مستعداً لاقتناصها. عاطفياً، قد يتلقى الجوزاء أخباراً سارة تغير مسار علاقته نحو الأفضل، أو يلتقي بشخص يثير اهتمامه بطريقة غير متوقعة. يُنصح الجوزاء بالثقة في قدراته والانفتاح على التغيير.

أما برج الحمل، فيشهد فترة من المفاجآت الإيجابية المتعلقة بحياته الشخصية والمهنية. قد يتلقى مكافأة غير متوقعة، أو يكتشف موهبة جديدة لم يكن يعلم بوجودها. تزداد لديه الرغبة في خوض مغامرات جديدة، وتأتيه الفرص بشكل غير متوقع. عاطفياً، قد يعيش الحمل لحظات رومانسية استثنائية أو يتلقى إعلاناً عاطفياً يفاجئه. ينصح الحمل بالاستفادة من هذه الطاقة الإيجابية للانطلاق نحو أهداف جديدة.

الجدي والحوت: إلهام خلاق وتجديد في الحياة

بالنسبة لـبرج الجدي، نهاية يوليو تحمل له طاقات إلهام خلاقة وفرصاً للتجديد في جوانب مختلفة من حياته. قد يجد حلولاً لمشكلات معقدة، أو يكتشف طرقاً جديدة لتحقيق أهدافه. مهنياً، قد تتاح له فرص للتعاون مع أشخاص ملهمين، مما يفتح له آفاقاً جديدة. عاطفياً، يشهد الجدي فترة من التفاهم العميق مع الشريك، وقد يتخذان قرارات مهمة تتعلق بمستقبلهما معاً. يُنصح الجدي بالاستماع إلى أفكاره الجديدة والعمل على تطبيقها.

أما برج الحوت، فسيستقبل رسائل كونية تدعوه للتغيير والتجديد على المستوى الشخصي والروحي. قد يشعر برغبة في التخلص من الروتين اليومي، والبحث عن تجارب جديدة تثري حياته. تتاح له فرص للسفر أو التعلم، مما يفتح آفاقاً جديدة أمامه. عاطفياً، قد يعيش الحوت لحظات من الرومانسية العميقة، أو يلتقي بشخص يتفهم روحه الحالمة. يُنصح الحوت بالانفتاح على التغيير والاستماع إلى صوته الداخلي.