تعرف على موعد امتحانات الدور الثاني 2025 للصف الثاني والثالث الثانوي في “هام” وزارة التربية والتعليم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تتأهب الإدارات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية وتستعد لسير الامتحانات بدون أي شكاوى، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الدور الثاني 2025 بشكل رسمي لجميع المراحل التعليمية.

موعد امتحانات الدور الثاني 2025

بمجرد إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 الدور الأول لكافة التخصصات بالأمس تم تحديد موعد امتحانات الدور الثاني 2025 بجميع المحافظات، وبحسب ما تم إعلانه فإنها ستنطلق في يوم السبت الموافق أغسطس 2025 وتستمر لمدة 15 يوماً متواصلة مما يعني أن تظهر النتائج خلال شهر سبتمبر فيما يضمن إلحاق الطلاب تنسيق المرحلة الأخيرة للتأهل إلى الجامعات والكليات.

موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 الدور الثاني

اعتمد محافظ الجيزة المهندس عادل نجار موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2025 الدور الثاني بشكل رسمي، حيث أرسل خطابات رسمية موجهة إلى كافة المديريات التعليمية التابعة للمحافظة تتضمن جدول الامتحانات بالتفصيل.