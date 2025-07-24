تردد قناة وناسة الجديد لمشاهدة برامج مناسبة للعائلة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قدمت قناة وناسة تجربة مشاهدة ممتعة لجميع أفراد الأسرة من خلال محتواها الترفيهي المتنوع والذي يناسب الكبار والصغار. تتميز القناة بتنوع برامجها وجودة عالية في الصوت والصورة، مما يجعلها واحدة من القنوات الرائدة التي تستقطب اهتمام العائلات الباحثة عن محتوى ممتع وآمن للجميع.

نبذة عن قناة وناسة

تعتبر قناة وناسة من بين القنوات المفضلة لدى عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي، حيث تقدم مزيجًا من الترفيه والموسيقى. تعرض القناة برامج ترفيهية تناسب الأطفال والكبار، بالإضافة إلى محتوى غنائي متنوع بين القديم والحديث.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

لمن يرغب في استقبال قناة وناسة، يمكن ضبط التردد على جهاز الاستقبال بسهولة لمتابعة كافة البرامج بجودة ممتازة. تردد القناة هو 11470، ونوع الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

البرامج والمحتوى المعروض على قناة وناسة

تركز قناة وناسة على محتوى ترفيهي وغنائي يتناسب مع مختلف الأذواق وتخصص فترات زمنية لكل فئة عمرية. تضم البرامج أغاني للأطفال، فقرات موسيقية هادئة، حفلات غنائية، وكليبات موسيقية حديثة.

أهداف قناة وناسة ورؤيتها الإعلامية

تهدف قناة وناسة إلى تعزيز مفهوم الترفيه الراقي من خلال تقديم محتوى هادف يعكس القيم المجتمعية ويخلو من المشاهد غير المناسبة. تسعى القناة لدعم الفن العربي، اختيار كلمات الأغاني بعناية، تعزيز القيم المجتمعية، وربط الأجيال من خلال برامجها.

مميزات قناة وناسة التقنية والخدمية

توفر قناة وناسة العديد من المزايا التي تجعل منها خيارًا مثاليًا للمشاهدين العرب، حيث تبث القناة بشكل مجاني بجودة عالية وبدون أي اشتراكات. كما تستخدم تقنيات حديثة في البث وتقدم برامج تناسب جميع أفراد الأسرة بلا استثناء.