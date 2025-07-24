تردد قناة وناسة 2025 عرب نايل سات بجودة عالية HD تعرض أحلى الأغاني طوال اليوم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تتابع الأمهات بشغف تردد قناة وناسة 2025 الجديد على الأقمار الصناعية، وتحديداً على النايل سات، حيث تُعتبر هذه القناة من القنوات التي تُخصص للأطفال وتساعدهم في تعلم الحروف والأرقام وتعزيز القيم الأخلاقية لديهم. تُعرض على قناة وناسة أغاني وأناشيد ترفيهية وتعليمية طوال اليوم بجودة عالية ودون انقطاع.

تردد قناة وناسة 2025

تم تحديث تردد قناة وناسة 2025 لضمان جودة عالية لمحتواها المتنوع الذي يُعرض على مدار الساعة. يمكنك ضبط التردد على النايل سات بالبيانات التالية:

– التردد: 11470

– الاستقطاب: عمودي

– القمر: نايل سات

– معدل الترميز: 27500

– تصويب الخطأ: 5/6

تردد وناسة على القمر عرب سات

أما بالنسبة لتردد قناة وناسة على القمر عرب سات، فإليك البيانات التالية:

– التردد: 11270

– الاستقطاب: أفقي

– القمر: عرب سات

– معدل الترميز: 27500

– تصويب الخطأ: 3/4

شاهد أيضًا: تردد قناة الفجر الجزائرية عالية الجودة HD على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

خطوات تنزيل قناة وناسة على الريسيفر

إذا كنت ترغب في تنزيل قناة وناسة على جهاز الريسيفر الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بتشغيل جهاز الريسيفر وانتقل إلى القائمة.

2. اضغط على الإعدادات أو التثبيت.

3. اختر القمر الصناعي، سواء نايل سات أو عرب سات.

4. أدخل بيانات التردد والاستقطاب والترميز وتصويب الخطأ.

5. اضغط على بحث وانتظر ظهور القناة، ثم احفظها في قائمة القنوات.

مع قناة وناسة 2025، يمكن للأطفال الاستمتاع بمحتوى ترفيهي وتعليمي عالي الجودة طوال اليوم.