تعرف على كيفية تحديث بطاقة التموين في العراق عام 2025 من خلال منصة أور ur.gov.iq بشروط سهلة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مع اقتراب عام 2025، يبحث العديد من المواطنين العراقيين عن طرق تحديث بطاقات التموين لضمان استمرار الحصول على الدعم اللازم. وفي هذا السياق، كشفت بعض الجهات المختصة بوزارة التجارة العراقية عن الخطوات البسيطة التي يجب اتباعها لتحديث البطاقة بشكل إلكتروني عبر منصة أور الرقمية.

الخطوات

الدخول إلى الموقع: قم بزيارة موقع منصة أور وقم بتسجيل الدخول بحسابك. اختيار الخدمة: اختر خدمة التموين من قائمة الخدمات المتاحة. تحديد الإجراء: حدد إجراء تحديث البطاقة التموينية. إدخال البيانات: أدخل جميع البيانات المطلوبة وارفق الأوراق اللازمة. إرسال الطلب: اضغط على زر إرسال الطلب وانتظر مراجعة الجهات المختصة. الانتظار: سيتم مراجعة طلبك والتأكد من صحته في وقت لاحق.

شروط التحديث