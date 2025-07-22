تحسينات مالية قريبة.. زيادات جديدة في معاشات ومنح المتقاعدين بالجزائر 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ينتظر آلاف المتقاعدين في الجزائر انفراجة مالية جديدة بعد إعلان الحكومة عن إجراءات مرتقبة تتعلق بزيادة المعاشات والمنح، ضمن خطة لتحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف الضغوط الاقتصادية. وتشير التصريحات الرسمية إلى أن هذه الزيادات ستُطبق قريبًا بشكل رسمي، الأمر الذي يُدخل نوعًا من الطمأنينة في نفوس أصحاب المعاشات.

وقد كشفت الحكومة عن نيتها إطلاق تحسينات مالية جديدة تشمل زيادات تدريجية في المعاشات، على أن يتم صرف الفروقات بأثر رجعي يعود إلى بداية عام 2025 أو إلى تاريخ اتخاذ القرار. ويأتي هذا التوجه ضمن إطار التثمين السنوي للمعاشات، والذي يُتوقع الإعلان عنه خلال أيام قليلة.

الفئات المستفيدة من الزيادات الجديدة في الجزائر

تستهدف التحسينات المالية فئات متعددة من المستفيدين، حيث تشمل:

المتقاعدون الذين يحصلون على معاشات كاملة

المستفيدون من المنح الشهرية

الأشخاص المصنفون ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة

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الإجراءات المتخذة من الحكومة الجزائرية

إلى جانب المتقاعدين، اتخذت الحكومة الجزائرية قرارات أخرى لصالح فئات متعددة، خاصة الموظفين الذين يتقاضون أجورًا منخفضة، وجاءت أبرز الإجراءات كالتالي:

تخفيض الضرائب على أصحاب الدخل المحدود

رفع النقطة الاستدلالية للوظيفة العمومية خلال النصف الثاني من العام

اعتماد سياسة اجتماعية داعمة ضمن بنود قانون المالية لسنة 2025

وتأتي هذه القرارات في سياق حرص الدولة على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، ومرافقة الفئات الهشة وسط التحديات الاقتصادية الراهنة.