زيادة المعاشات 2025 في الجزائر.. تفاصيل رفع منح التقاعد رسميًا قريبًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تترقب فئة المتقاعدين في الجزائر قرارات جديدة بشأن رفع المعاشات ومنح التقاعد خلال عام 2025، وسط توقعات واسعة بأن تعلن الحكومة قريبًا عن زيادات جديدة تُراعي الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة، وذلك ضمن خطط الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

هل تُقر الجزائر زيادات جديدة في معاشات المتقاعدين؟

تنتشر أنباء متعددة حول نية الحكومة الجزائرية رفع معاشات ومنح المتقاعدين خلال الفترة المقبلة، إلا أنه حتى الآن لم تُصدر وزارة العمل أي قرار رسمي بهذا الشأن خلال العام الحالي. وكان آخر تعديل في المعاشات قد تم خلال مايو 2024، عندما أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن زيادات تراوحت ما بين 10% و15%، وتم اعتمادها خلال اجتماع رسمي لمجلس الوزراء.

أهداف الحكومة من رفع المعاشات في الجزائر

تهدف الحكومة من خلال هذه المبادرات إلى دعم الفئات التي تعتمد بشكل أساسي على المعاشات، خاصة تلك التي تعاني من ضعف القدرة الشرائية. وقد أوضحت الجهات المختصة أن التقييم يتم بناءً على معايير دقيقة تشمل الوضع الاجتماعي والدخل الشهري للمستفيدين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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من هم المستفيدون من زيادات المعاشات السابقة؟

في إطار دعمها الاجتماعي، شملت الزيادات السابقة في الجزائر عدة فئات من المتقاعدين، أبرزهم:

الموظفون السابقون في القطاع الحكومي.

أفراد الجيش الوطني السابقون بعد انتهاء خدمتهم.

ذوو حقوق الشهداء والمستفيدون من الامتيازات العسكرية.

المسجلون ضمن أنظمة التقاعد الرسمية والمعتمدة.

طريقة معرفة قيمة المعاش إلكترونيًا في الجزائر

يمكن للمتقاعدين في الجزائر معرفة تفاصيل رواتبهم من خلال خدمة إلكترونية بسيطة، وذلك باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق التقاعد الوطني. اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية. الضغط على خيار “الاطلاع على تفاصيل المعاش”. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة. الضغط على زر الاستعلام لعرض التفاصيل الخاصة بالمعاش.

في ظل هذه التوقعات، يبقى المتقاعدون في الجزائر بانتظار الإعلان الرسمي لمعرفة ما إذا كانت هناك زيادات مرتقبة في معاشاتهم خلال عام 2025، مما يُخفف من أعباء المعيشة اليومية ويعزز من قدرتهم الشرائية.