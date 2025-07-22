«في 6 خطوات» التسجيل عن بعد في الوكالة التونسية للتكوين المهني www.atfp.tn

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن فتح باب التسجيل عن بعد للالتحاق بمراكز التكوين المهني التابعة لها في مختلف الولايات، وذلك ضمن استعدادات الدخول التكويني الجديد 2025-2026. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عملية التسجيل على الشباب التونسي الباحث عن تكوين مهني عالي الجودة، عبر موقع الخليج 365.

وقد تم تخصيص بوابة إلكترونية رسمية لاستقبال طلبات التسجيل من خلال الموقع www.atfp.tn، حيث يُمكن للمتقدمين إتمام جميع الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التنقل للمراكز، مما يختصر الوقت والجهد ويواكب التحول الرقمي في الخدمات العمومية.

خطوات التسجيل عن بعد في موقع ATFP

حددت الوكالة التونسية للتكوين المهني 6 خطوات أساسية لإتمام عملية التسجيل عن بعد بنجاح:

الدخول إلى موقع الوكالة

عبر المتصفح يتم زيارة الرابط الرسمي www.atfp.tn اختيار “فضاء الترشح عن بعد”

من الواجهة الرئيسية للموقع يتم الضغط على خانة التسجيل عن بعد. تحديد الاختصاص ومركز التكوين

يجب على المترشح اختيار المجال المهني الذي يرغب في التكوين فيه، مع تحديد المركز الجغرافي الأقرب له. إدخال البيانات الشخصية

ملء الاستمارة الإلكترونية بكافة البيانات المطلوبة مثل الاسم، تاريخ الولادة، المستوى الدراسي، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني. تحميل الوثائق المطلوبة

يتم إرفاق نسخ إلكترونية من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة مدرسية أو مؤهل علمي. تأكيد التسجيل وانتظار الرد

بعد مراجعة المعلومات والتأكد من صحتها، يتم تأكيد الطلب والانتظار لحين وصول إشعار بالقبول أو الاستدعاء للمقابلة أو الاختبار.

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برامج التكوين المتوفرة للعام الجديد

تُوفر الوكالة مجموعة واسعة من البرامج تشمل القطاعات الصناعية، الفندقية، التكنولوجية، البناء، الحرف، والخدمات. وتختلف مدة التكوين حسب نوع البرنامج بين سنة إلى ثلاث سنوات، ويُمنح الناجحون شهادات معترف بها تمكنهم من الاندماج في سوق العمل أو استكمال الدراسة العليا.

ويأتي التسجيل الإلكتروني ضمن خطة شاملة لتحسين منظومة التكوين المهني في تونس، وتعزيز فرص الشباب في اكتساب مهارات مطلوبة في سوق الشغل المحلي والدولي، خاصة بعد تطور أنظمة التشغيل الحديثة وزيادة الإقبال على الكفاءات المهنية.

دعوة للشباب والمقبلين على سوق العمل

دعت الوكالة التونسية للتكوين المهني كافة الشباب من الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي أو البكالوريا أو المنقطعين عن الدراسة، إلى اغتنام فرصة التسجيل عن بعد والالتحاق ببرامج التكوين المتوفرة، والتي تلبي تطلعات مختلف الفئات وتفتح آفاقًا مهنية واسعة في مختلف المجالات.