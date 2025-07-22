«للفئات المستفيدة» طريقة التسجيل في منحة البطالة للشباب الباحث عن عمل 2025 وشروط الاستفادة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلقت الجهات المختصة برنامج منحة البطالة للشباب الباحث عن عمل لعام 2025، بهدف دعم فئة الشباب غير القادرين على العثور على عمل، ومساعدتهم في تطوير مهاراتهم المهنية عبر المنصة الإلكترونية الرسمية. يشمل البرنامج دعمًا شهريًا للأفراد المستوفين للشروط المحددة، وهذا عبر موقع الخليج 365

خطوات التسجيل في المنحة

التسجيل أولًا في بوابة التوظيف الحكومي أو المنصة الخاصة بمنح البطالة. إنشاء حساب جديد باستخدام الهوية الوطنية وكلمة المرور. تعبئة البيانات الشخصية والتعليمية والمهنية بدقة، بما في ذلك المؤهلات والخبرات (إن وجدت). رفع المستندات المطلوبة (شهادة التخرج أو الإعدادية، وثيقة الهوية، صورة شخصية). اختيار فئة الباحث عن عمل وتأكيد التسجيل. الانتظار لحين صدور نتيجة الأهلية على المنصة أو عبر رسالة نصية، ثم تفعيل المنحة عند القبول.

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شروط الاستفادة من منحة البطالة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومتواجدًا داخل البلاد خلال فترة التسجيل.

أن يكون عمره بين 18 و35 عامًا، مع إمكانية تمديد الفئة حتى 40 سنة للذكور ذوي الإعاقات البسيطة.

أن لا يكون المتقدم موظفًا حكوميًا أو بالمؤسسات العامة.

ألا يحصل على أي دعم حكومي آخر (مثل دعم حساب المواطن أو الرعاية الاجتماعية).

أن يكون مسجلًا كباحث عن عمل في مكتب العمل أو المنصة الرسمية.

إجادة مهارات أساسية في الحاسب أو التواصل وفق شروط محددة.

يتم تقييم الأهلية ومراجعة البيانات، ثم تُحدّد نسبة الدعم الشهري بناءً على المؤهلات وحاجة المتقدم ومعدله.