وظائف جديدة بمدارس اللغات في مطروح.. التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت إدارة مدارس اللغات بمحافظة مطروح عن فتح باب التوظيف للعام الدراسي 2025/2026، ضمن منظومة تطوير التعليم ورفع الكفاءة التربوية بالمدارس الحكومية. وتستهدف هذه الخطوة جذب معلمين متخصصين للالتحاق بمدارس اللغات الحكومية، وتوفير بيئة تعليمية مؤهلة ضمن معايير الجودة العالمية. عبر موقع الخليج 365.

التخصصات المطلوبة وشروط التعيين

أوضحت الإدارة المختصة أن التعاقد يشمل عددًا من التخصصات الأكاديمية المهمة، أبرزها:

معلمو اللغة الإنجليزية من حملة مؤهل تربوي مناسب.

معلمو الرياضيات والعلوم للمواد باللغة الإنجليزية.

مدرسو الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات لتدريس المنهج باللغة الأجنبية.

يتطلب التقديم توفر ما يلي:

شهادة مؤهل تربوي معتمد (بكالوريوس أو دبلوم تعليم).

اجتياز اختبار الكفاءة للغة الإنجليزية ومستوى التخصص.

ألا يزيد العمر عن 40 عامًا وقت التقديم.

خبرة سابقة في بيئة تعليم مماثلة تعتبر ميزة إضافية.

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طريقة التقديم عبر منصة التوظيف الرسمية

لتيسير إجراءات التقديم، يمكن للمرشحين اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الإلكتروني:

الدخول إلى بوابة الوظائف بمديرية تعليم مطروح. إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إن كان لديك حساب سابق. رفع المستندات المطلوبة (سيرة ذاتية، الشهادات، صورة شخصية). اختيار التخصص المناسب، وإدخال البيانات الخاصة بك. الضغط على زر “تقديم” وانتظار الرد الرسمي بالنتيجة وموعد المقابلة.

يُفضل تأكيد البيانات الشخصية والمهنية بعناية قبل الإرسال، كما يُنصح بمتابعة البريد الإلكتروني المنقول للتواصل مع اللجنة المعينة للفرز والمقابلات.