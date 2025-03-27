استعد لمتابعة الحلقة 12 من مسلسل ظلم المصطبة: القنوات ومواعيد العرض المترقبة!

الرياض - أميرة القحطاني - يتسم شهر رمضان بموسم درامي مميز يعكس تجارب الحياة اليومية والتحديات الاجتماعية، ويجذب اهتمام الجمهور في مصر والوطن العربي،من بين المسلسلات التي حققت شهرة واسعة هذا الموسم، يبرز مسلسل “ظلم المصطبة” الذي يتناول قضايا إنسانية ورومانسية في إطار درامي مشوق،المسلسل يعتمد على أداء قوي لنجوم معروفين وينتمي إلى نوعية الأعمال القصيرة، مما يساهم في حماس المشاهدين لمتابعة حلقاته،في هذا البحث، نستعرض تفاصيل المسلسل وأحداثه والشخصيات الرئيسية وموعد عرضه.

موعد عرض مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 12

يتم عرض مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 12 عبر قناة الحياة في تمام الساعة 815 مساءً، ويُعاد عرضه عبر قناة “dmc” في الساعة 1215 بعد منتصف الليل،كما تُعرض حلقة جديدة عبر قناة “سي بي سي” في الساعة 900 مساءً، مما يجعل للمسلسل قاعدة جماهيرية منتظمة،بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة الحلقات عبر منصة “Watch It” قبل عرضها على القنوات الفضائية في تمام الساعة 6 مساءً، مما يسهل الوصول إلى المحتوى لجمهور واسع.

قصة مسلسل ظلم المصطبة

تدور أحداث مسلسل “ظلم المصطبة” في مدينة “إيتاي البارود” التابعة لمحافظة البحيرة، حيث يتناول المسلسل قصصًا إنسانية ورومانسية تعكس الصراعات اليومية التي يعاني منها الأبطال في مجتمع محكوم بالعادات والتقاليد،كما يركز على تأثير الأعراف المحلية وكيفية تعقيد العلاقات الإنسانية في ظل القوانين غير المنصفة التي تحكم المجتمع الريفي، مما يثير تساؤلات حول العدالة والحرية الفردية.

شخصية إياد نصار في المسلسل

يجسد الفنان إياد نصار شخصية “حسن”، الذي يتشابك مع حياة صديقه “حمادة” الذي يلعب دوره فتحي عبد الوهاب، حيث يتنافس الاثنان على حب “ربيعة” التي تقوم بدورها ريهام عبد الغفور،وفي حين يسافر حسن إلى الخارج، تُتاح الفرصة لحمادة للظفر بالحب، مستفيدًا من نفوذ شقيقه الشيخ علاء،تبرز هذه الديناميكية تأثير القوة والعلاقات الاجتماعية على القرارات الشخصية في الحياة، مما يُعزز تأثير الدراما في المسلسل.

الفنانون المشاركون في العمل

يصطف إلى جانب إياد نصار في بطولة مسلسل “ظلم المصطبة” مجموعة من أبرز النجوم مثل ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، ومحمد علي رزق،يتولى إخراج العمل هاني خليفة، بينما يتولى تأليفه أحمد فوزي صالح، مما يضمن جودة عالية في الأداء الكتابي والإخراجي، وهو ما يعزز من فرصة نجاح المسلسل في جذب جمهور مشاهد.

أعمال إياد نصار الأخيرة

تأتي هذه التجربة بعد نجاح مسلسل “مفترق طرق” الذي حقق شهرة واسعة أثناء عرضه على منصة “شاهد”،تميز هذا العمل بمشاركة عدة نجوم بارزين مثل هند صبري وماجد المصري، حيث ساهمت القصة البارعة في جذب الانتباه إلى معالجة قضايا اجتماعية حقيقية،المجهود المشترك بين الممثلين وفريق العمل ساهم في تقديم تجربة مشاهدة مؤثرة للجمهور.

في الختام، يُظهر مسلسل “ظلم المصطبة” قدرة الدراما على تسليط الضوء على قضايا إنسانية معقدة ضمن إطار اجتماعي يجذب النقاش والاهتمام،مع ترقب الجمهور لمواعيد العرض، تظل هذه الأعمال بمثابة مرآة تنعكس عليها تجارب الحياة،إن تفاعل الفنانين مع هذه الموضوعات يجعل العمل فنيًا وثقافيًا مهمًا في السياق الحالي، مما يراكم دلالات تتجاوز مجرد الترفيه إلى تجارب حياتية عميقة وقيم اجتماعية تُعكس من خلال الشاشة.