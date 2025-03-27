أفلام عيد الفطر 2025: الكشف عن البرومو التشويقي لـ “فار بـ 7 ترواح” المثيرة!

الرياض - أميرة القحطاني - في مشهد مثير من عالم السينما، أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «بـ 7 ترواح» البرومو التشويقي لهذا العمل المرتقب، وذلك عبر حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، في يوم الخميس الموافق 27 مارس 2025،يأتي هذا الإعلان في إطار استعداد الفيلم لدخول المنافسة ضمن أفلام موسم عيد الفطر لعام 2025، حيث يسعى إلى جذب الانتباه وتحقيق النجاح الكبير.

تفاصيل البرومو التشويقي

يتضمن البرومو التشويقي لفيلم «بـ 7 ترواح» الذي يظهر فيه الفنان محمد فراج، العديد من اللقطات الكوميدية المثيرة التي تحمل في طياتها إشارات إلى أحداث الفيلم، والذي من المقرر انطلاقه خلال أيام عيد الفطر 2025،هذه اللقطات تسلط الضوء على الطابع الكوميدي للعمل، مما يبشر بمشاهدة مميزة للجمهور عند عرضه.

موعد طرح الفيلم

في سياق متعلق، قامت الجهة المنتجة ذاتها بمشاركة البرومو عبر حسابها على «إنستجرام»، موضحةً موعد طرح الفيلم قائلة «فيلم عيد الفطر من إنتاج الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، فار بـ 7 ترواح، بجميع دور العرض في أول أيام العيد»،هذه الإعلانات تساهم في رفع مستوى التوقعات لدى الجماهير حيث ينتظر الكثيرون مشاهدة العمل الجديد.

أبطال الفيلم والقصة

يضم فيلم «فار بـ 7 أرواح» قائمة تسبب الحيرة بين مشاهديها، حيث يشارك فيه أكثر من 22 نجمًا ونجمة من بينهم «أحمد فتحي، سليمان عيد، إدوارد، ندي موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفي، محمد رضوان، علاء مرسي، أوتاكا، إبراهيم السمان، شريف حسني، محمود حافظ، محمد الصاوي، نجم الغناء الشاب مصطفي عنبة، دنيا جمعه»،الفيلم الذي كتب قصته محمد فتحي ويقوم بإخراجه شادي علي، يدور في إطار كوميدي يجذب الجمهور.

تتناول أحداث فيلم «بـ 7 ترواح» سبع قصص مختلفة تتشابك فيها شخصيات متنوعة، ولكن يربطهم عنصر مشترك هو جثة غامضة تتنقل فيما بينهم بطريقة ساخرة، مما يؤدي إلى الكثير من الفوضى ويدفع الشخصيات إلى محاولات للتخلص منها،وبالتالي، يتوقع أن يحقق العمل تفاعلًا كبيرًا من الجمهور بسبب هذا المزيج من الكوميديا والغموض.

توقعات ومنافسة الفيلم

بالنظر إلى السياق العام، يبدو أن موسم عيد الفطر 2025 سيكون مزدحمًا بالأعمال الدرامية والكوميدية المميزة، مما يضع فيلم «بـ 7 ترواح» في منافسة محتدمة مع أفلام أخرى قوية، مثل «نجوم الساحل» و«سيكو سيكو»،ومن الضروري متابعة العروض القادمة لرؤية كيف سيتم استقبال هذا الفيلم، وكيف سينجح في جذب الجمهور وسط تزايد الخيارات.

في النهاية، يبدو أن فيلم «بـ 7 ترواح» يعد بعمل سينمائي مليء بالمفاجآت الكوميدية والمواقف الساخرة، مما يساهم في تحفيز الجمهور للترقب والانتظار في جلسات العرض الأولى،ستكون نتيجة هذا العمل ملاحظة شديدة إذا ما حققت القصة والأداء تمميزًا يجذب انتباه مشاهدين السينما خلال العيد.