كندة علوش تحتفل بعيد ميلادها اليوم! لا تفوتوا هذه المناسبة المميزة!

الرياض - أميرة القحطاني - تُعد كندة علوش واحدة من أكثر الفنانات تأثيراً في الدراما العربية، حيث يُحتفى بها في كل عام بمناسبة عيد ميلادها في 27 مارس،وُلدت كندة في عام 1982، ومنذ وقتها وهي تبرز في الساحة الفنية بأعمالها المتنوعة،قدمت العديد من الأدوار المتميزة، وآخرها كان مسلسل “إخواتي” الذي عُرض في رمضان عام 2025، حيث حصلت من خلاله على إشادات كثيرة من النقاد والجمهور.

تهاني وتحيات زملاء الفن

بمناسبة عيد ميلاد كندة، تبادل الكثير من زملائها في الوسط الفني تهانيهم وتمنياتهم،من أبرز هؤلاء الفنان حاتم صلاح، الذي شارك عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” مجموعة من الصور التي تجمعه بكندة خلال أحداث مسلسل “إخواتي”،وقد علق حاتم قائلاً “أطيب وأجدع كندة يا ملكة جوه مجالنا”، مما يعكس علاقة الاحترام والتقدير بين الفنانين في هذا المجال.

أبطال مسلسل إخواتي

إخواتي هو مسلسل درامي تُعتبر كندة علوش واحدة من بطلاته، إلى جانب مجموعة من الأسماء اللامعة في الفن مثل نيللي كريم وعلي صبحي وحاتم صلاح وإسلام حافظ،ينتمي المسلسل إلى فئة الأعمال الدرامية القصيرة حيث يتألف من 15 حلقة، وقام بإخراجه محمد شاكر خضير، بينما كتب السيناريو مهاب طارق، وشارك في إنتاجه شركة ميديا هب سعدي جوهر.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل “إخواتي” حول قصة شيقة لأربع شقيقات يتعرضن لتقلبات حياتية جدية،تتمحور القصة حول نجلاء التي تعيش حياة صعبة مع زوجها، وتبدأ الأحداث عندما ترى حلمًا غريبًا عن وفاته،يتطور السيناريو بشكل مثير عندما تتحقق نبوءة الحلم وتجد نجلاء زوجها ميتًا، مما يدفعها للجوء إلى شقيقاتها الأربع لمساعدتها في التعامل مع هذه الأزمة وتقديم الدعم اللازم.

في الختام، تبقى كندة علوش رمزاً للفن والموهبة، وقدرتها على التألق في كل عمل فني تجعلها محبوبة من قبل جمهورها،وتعد مشاركة زملائها الفنّيين في تكريمها بمناسبة عيد ميلادها تقديراً لمكانتها الرفيعة في عالم الشاشة، مما يعكس روح التعاون والمحبة بين الفنّانين في الصناعة الفنية،إن الاستمرار في تقديم أعمال مميزة مثل مسلسل “إخواتي” يعزز من مكانتها كواحدة من أبرز نجمات جيلها.