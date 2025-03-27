موعد عيد الفطر 2025: كم ستستمر إجازة العيد؟

الرياض - أميرة القحطاني - مع اقتراب عيد الفطر المبارك، ينشغل العديد من الأشخاص حول العالم بالتساؤل عن موعد هذا العيد، الذي يعتبر أحد أهم المناسبات الدينية في الإسلام،عيد الفطر يمثل انتهاء شهر رمضان، وهو مناسبة تعزز الروابط الأسرية والاجتماعية بين المسلمين،في هذا المقال، سنستعرض موعد عيد الفطر لعام 2025، بالإضافة إلى عدد أيام الإجازة الرسمية المقرر منحها في تلك المناسبة، لنعطي لمتابعينا معلومات دقيقة تساعدهم في التخطيط الجيد للاحتفال بهذا العيد.

موعد إجازة عيد الفطر 2025

وفقًا للإحصائيات الفلكية، يُتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك للعام 2025 متوافقًا مع يوم الأحد، الموافق 30 مارس 2025،هذا التاريخ يُعتبر بداية شهر شوال 1446هـ، وهذا ما يتم التعويل عليه في معظم الدول الإسلامية لتحديد موعد العيد،يعتمد تحديد موعد عيد الفطر على رؤية هلال شهر شوال، وفي هذا السياق، يتطلع المسلمون في كل مكان إلى الإعلان الرسمي عن بدء العيد.

هلال شهر شوال 1446

يولد هلال شهر شوال في يوم الرؤية، حيث يحدث الاقتران في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ، والذي يوافق 2025/3/29م،يشهد الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة بقاءً لفترة تقارب 7 دقائق، بينما يبقى في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب الشمس،في سائر محافظات جمهورية مصر العربية، يستمر رؤية الهلال الجديد لبضع دقائق، ما بين 9 إلى 12 دقيقة، كما تختلف تلك المدة في العواصم والمدن العربية والإسلامية.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن إجازة عيد الفطر لعام 2025 ستكون من يوم السبت الموافق 29 مارس 2025 حتى يوم الثلاثاء 1 أبريل،تعد هذه الإجازة رسمية ومدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام،وفي حال أكدت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال أن يوم الاثنين هو أول أيام العيد، فإن الإجازة ستمتد إلى يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل 2025.

في الختام، يُعد عيد الفطر فرصة لتجديد الروابط الأسرية والاجتماعية بين المسلمين، ويأتي كتتويج لشهر من العبادة والصيام،إن معرفة موعد العيد وأيام الإجازة تسهل التخطيط للاحتفال، مما يجعل الأجواء مفعمة بالسعادة والفرح،علينا جميعًا الاستعداد للاحتفال بهذا العيد المبارك بأبهى صورة، مع مراعاة القيم الإنسانية والدينية التي يرمز إليها هذا اليوم.