رحلة الزمالك إلى جنوب أفريقيا: فشل وقلق وأزمة غير متوقعة!

الرياض - أميرة القحطاني - تحدثت تقارير صحفية عن غياب اللاعب المغربي محمود بنتايج، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك فريق ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،المباراة مقرر إقامتها في الثاني من أبريل المقبل، وهو ما يعكس أهمية هذا اللقاء في المسيرة القارية للنادي.

أسباب غياب اللاعب

وأكدت مصادر خاصة أن عدم سفر محمود بنتايج يعود إلى عدم حصوله على تأشيرة السفر اللازمة لجنوب أفريقيا،هذه المشكلة أثارت أزمة كبيرة داخل نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، حيث أبدى المدير الفني، البرتغالي جوزيه بيسيرو، استيائه من الموقف الذي قد يؤثر على استعدادات الفريق، ويطرح تساؤلات حول الكفاءة الإدارية للنادي.

المسؤولية الإدارية

ألقى بيسيرو اللوم على الجهاز الإداري للنادي، مشيرًا إلى أن عدم استخراج تأشيرة اللاعب كان بسبب عدم وجود إقامة له في مصر،هذه القضية تشدد على ضرورة تحسين العمليات الإدارية للتأكد من عدم تكرار مثل هذه المشكلات في المستقبل، خاصة أثناء المنافسات القارية.

التحضيرات للسفر

من المقرر أن تسافر بعثة فريق الزمالك إلى جنوب أفريقيا في الثانية فجر يوم 30 مارس الجاري،تأتي هذه الرحلة ضمن التحضيرات لمواجهة الذهاب أمام ستيلينبوش،ينتظر الجميع نتائج الفريق في هذه البطولة، حيث يسعى الزمالك لتحقيق نتائج إيجابية لضمان الوصول إلى الأدوار المتقدمة.

المنافسات المحلية

بينما يركز الزمالك على المسابقة القارية، يستعد الفريق أيضًا لمواجهة محلية هامة، حيث سيلتقي سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء يوم غدٍ الجمعة،المباراة تأتي في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، مما يزيد من ضغط المباريات على اللاعبين.

في الختام، تسلط هذه الأحداث الضوء على التحديات التي يواجهها نادي الزمالك، حيث يجمع بين المنافسة في البطولات الإقليمية والقارية،ينبغي على الإدارة معالجة المشكلات الحالية لضمان النجاح في المستقبل،يتطلع الجميع إلى تحسين الأداء والنتائج في المباريات المقبلة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.