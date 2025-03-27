اكتشف سعر الذهب في تركيا اليوم الخميس 27 مارس 2025!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر أسعار الذهب من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعكس الحالة المالية في الدول وتؤثر على الاستثمارات والادخار،في هذا البحث، نستعرض أحدث التطورات في أسعار الذهب في تركيا ومصر، وذلك في سياق التحركات الاقتصادية العالمية وتداعياتها المحلية،سوف نركز على أسعار الذهب بجميع أعيرته وأوجه الاختلاف بين السوقين المصري والتركي، بالإضافة إلى العوامل التي تؤثر على هذه الأسعار.

سعر الذهب في تركيا

حقق سعر الذهب في تركيا ارتفاعاً ملحوظاً يوم الخميس 27 مارس 2025، حيث شهدت الأسواق نشاطاً ملحوظاً،هذا الارتفاع يأتي بالتزامن مع تزايد أسعار الذهب في مصر، مما يعكس حالة من التفاعل بين الأسواق العالمية والمحلية،توفر «الأسبوع» لمتابعيها كافة المعلومات المتعلقة بأسعار الذهب في تركيا، مما يجعلها مصدرًا موثوقًا للمهتمين.

أسعار الذهب في تركيا

وصل سعر أونصة الذهب في تركيا إلى نحو 116.085.98 ليرة، بينما سجل سعر كيلو الذهب 3.732.251.08 ليرة،فيما سجلت أسعار جرامات الذهب مختلف الأعيرة، كالتالي

جرام الذهب عيار 24 3.732.25 ليرة

جرام الذهب عيار 23 3.576.74 ليرة

جرام الذهب عيار 22 3.421.23 ليرة

جرام الذهب عيار 21 3.265.72 ليرة

جرام الذهب عيار 18 2.799.19 ليرة

جرام الذهب عيار 16 2.488.17 ليرة

جرام الذهب عيار 14 2.177.15 ليرة

جرام الذهب عيار 12 1.866.13 ليرة

جرام الذهب عيار 10 1.555.10 ليرة

جرام الذهب عيار 9 1.399.59 ليرة

جرام الذهب عيار 8 1.244.08 ليرة

جرام الذهب عيار 6 933.06 ليرة

سعر الذهب في مصر

تتفاوت أسعار الذهب في مصر بحسب المصنعية من محل صاغة لأخر،يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة بين 30 و65 جنيهًا، مما يمثل نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب،تُستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام كوحدة لقياس الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب في مصر

بالنسبة لأسعار الذهب اليوم، فهي كالتالي

سعر الذهب عيار 24 4937 جنيه للجرام، وهو النوع الأكثر شيوعًا في دول الخليج.

سعر الذهب عيار 21 4320 جنيه للجرام، وهو الأكثر انتشارًا في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

سعر الذهب عيار 18 3702 جنيه للجرام، ويعتبر الأكثر شيوعًا في صعيد مصر.

سعر الجنيه الذهب في مصر 34560 جنيه.

سعر الذهب عالميًا سجل 3054 دولار للأوقية في البورصات الخارجية.

تتراوح أسعار الذهب في مصر بين الأعيرة المختلفة، حيث يتأثر السوق بالعديد من العوامل بما في ذلك التغيرات الاقتصادية والجغرافية،تشير هذه الأسعار إلى تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي.

في الختام، يمثل الذهب استثمارًا مُجلّيًا نظرًا لتأثيره العميق على الأسوق المالية،عبر هذه المقالة، استعرضنا أسعار الذهب في تركيا ومصر، وأثر العوامل الاقتصادية على تغيرات الأسعار،مواكبة هذه التغيرات تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات حكيمة، وبالتالي يُعتبر الذهب من أصول الملاذ الآمن في الأوقات العصيبة.