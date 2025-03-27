دعاء ليلة القدر 2025 مكتوب «لا تفوت الفرصة ورده الآن»

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر ليلة القدر واحدة من أعظم ليالي العام في الإسلام، حيث ينتظرها المسلمون بشغف كبير لما تحمله من فضائل وأجر عظيم،ففيها أنزل القرآن الكريم، وهي تتوافق مع الأيام الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهو ما يسهم في الاجتهاد في العبادة والدعاء،قد ارتبطت هذه الليلة في الأذهان بمعاني الرحمة والمغفرة، مما يجعلها فرصة ذهبية للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب العفو والمغفرة.

دعاء ليلة القدر 2025

مع اقتراب ليلة القدر التي تنتظرها القلوب، تسعى المواقع الإسلامية لتقديم نصوص الأدعية التي تم تناقلها عبر الأجيال،من بين هذه الأدعية المهمة، نجد “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني”، الذي يُعبِّر عن رغبة المؤمن في الحصول على رحمة الله وعفوه،يمكن لنا أيضًا أن ندعو بـ “اللهم اجعل لنا نصيبًا من رحمتك، واغفر لنا ذنوبنا، واعتق رقابنا من النار”، حيث يعكس هذا الدعاء الأمل في الحلقة الفاضلة للمغفرة.

مواعيد الليالي الوترية في رمضان 2025

من المهم معرفتنا بمواعيد الليالي الوترية، إذ تعد تلك الليالي هي الأكثر ترجيحًا لليلة القدر،تبدأ ليلة 21 رمضان من مغرب الخميس 20 مارس حتى فجر الجمعة 21 مارس، بينما تبدأ ليلة 23 رمضان من مغرب السبت 22 مارس حتى فجر الأحد 23 مارس،تليها ليلة 25 رمضان، التي تبدأ من مغرب الإثنين 24 مارس حتى فجر الثلاثاء 25 مارس،ويأتي دور ليلة 27 رمضان، والتي تبدأ من مغرب الأربعاء 26 مارس وحتى فجر الخميس 27 مارس، وتختتم الليالي الوترية بليلة 29 رمضان، وذلك من مغرب الجمعة 28 مارس حتى فجر السبت 29 مارس.

أدعية مستجابة في ليلة القدر

إن الدعاء في ليلة القدر له مكانة خاصة، حيث يُستحب فيها تلاوة الأدعية التاريخية،من بين هذه الأدعية، نجد “اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، وبركتها، ونورها، ورحمتها، وعتقها من النار”،كما يُذكر الدعاء القائل “اللهم اجعلني من المقبولين في ليلة القدر، واكتب لي فيها الرحمة والمغفرة والرضوان”، وهو دعاء يعبّر عن الآمال الكبيرة التي يحملها المسلمون في قلوبهم أثناء هذه الليلة المباركة.

خاتمة

في الختام، تبقى ليلة القدر فرصة لا تعوض للتقرب إلى الله، حيث يجتمع فيها جميع الدعوات الصادقة والنيّات الطيبة،ينتهز المسلمون هذه الفرصة لاستغفار ربهم واستدعاء رحمته، مما يجعلهم في حالة من السعادة الروحية والطمأنينة،من المهم أن نستعد لهذه الليلة بقلوب مطمئنة وأيادي مرفوعة بالدعاء، سائلين الله أن يتقبل منا جميعًا ما ندعو به ونسأل،اللهم اكتب لنا الرحمة والمغفرة في هذه الليلة المباركة.