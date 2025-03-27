إليكم الحلقة 13 من مسلسل منتهي الصلاحية: مواعيد العرض والقنوات الناقلة!

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر مسلسل “منتهي الصلاحية” من الأعمال الدرامية التي حازت على اهتمام واسع من قبل الجمهور، حيث تم تقديم أحداث مشوقة وملحمية تجمع بين الإثارة والتشويق،بداية من شخصية “صالح” التي يجسدها الفنان محمد فراج، والذي يدخل في مواجهة مع عالم المراهنات، علاقة متشابكة مع الشخصيات المحيطة به،ومع اقتراب عرض الحلقة 13، تزايدت عمليات البحث حول مواعيد عرض هذه الحلقة وقنوات البث، مما يعكس شغف الجمهور وإثارته حول تطور الأحداث.

مواعيد وقنوات عرض الحلقة 13 لمسلسل منتهي الصلاحية

تُعرَض الحلقة 13 من مسلسل “منتهي الصلاحية” اليوم الخميس في تمام الساعة 1200 من منتصف الليل، عبر شاشة MBC مصر،النسق الزمني الذي تم تحديده يعكس الاستعداد الكبير لمتابعي المسلسل للاطلاع على الأحداث المثيرة التي ستشهدها هذه الحلقة، والتي يتوقع أن تتضمن تطورات هامة في قصة العمل.

أبرز أحداث الحلقة 13 لمسلسل منتهي الصلاحية

تتعلق أبرز الأحداث في الحلقة 13 بتطور شخصية “صالح” وهو يواجه المخاطر التي قد تنتج عن المراهنات،كما تبرز محاولات شخصية “رانيا”، والتي تجسدها الفنانة هبة مجدي، لفهم طبيعة برنامج المراهنات في إطار استعدادها لإطلاق برنامج جديد عبر منصات التواصل الاجتماعي،وعلى جانب آخر، يتناول السيناريو دخول شخصية “أيمن” التي يؤديها خالد سرحان إلى عوالم المراهنات، مما يجعله يواجه خيارات صعبة حول المخاطر والعوائد المحتملة.

أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

يتألق في بطولة مسلسل “منتهي الصلاحية” عدد من النجوم البارزين في عالم الفن والدراما المصرية، منهم محمد فراج وياسمين رئيس وهبة مجدي وخالد سرحان، والمزيد من الفنانين مثل محمود الليثي ودنيا ماهر وتامر نبيل وسامي مغاوري وحسن مالك وجيسكا حسام،تحمل هذه الأسماء تأثيرًا كبيرًا على المسلسل بفضل قدراتهم التمثيلية، وقد تمت كتابته بواسطة محمد هشام عبية وأخرجه تامر نادي، مما يضمن تقديم محتوى جدير بالمتابعة.

يتضح من كل ما سبق أن مسلسل “منتهي الصلاحية” يمثل تجربة درامية فريدة من نوعها تجمع بين التحديات والمخاطر المرتبطة بعالم المراهنات، مما يحفز الجمهور على متابعة تطورات الحلقات القادمة بشغف،يواصل العمل جذب الأنظار بفضل شخصياته المتنوعة وأحداثه المثيرة، مما يجعله أحد المسلسلات التي تستحق المتابعة عن كثب في العرض الحالي.