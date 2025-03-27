تفاصيل مثيرة حول موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل حسبة عمري!

الرياض - أميرة القحطاني - فقد أصبح مسلسل “حسبة عمري” أحد الأعمال الدرامية البارزة التي تتناول القضايا الاجتماعية والحقوقية التي تواجه المرأة في المجتمع،يتناول المسلسل تلك القضايا من منظور يعكس الواقع اليومي، مما يجعله يتجاوز مجرّد الدراما ليصبح تعبيرًا عن واقع يعاني منه الكثيرون،تعتبر القصة بمثابة دراسة حالة عن التوترات والتحديات في العلاقات الزوجية، لا سيما عند إقدام الزوجة على اتخاذ قرار الطلاق،سيتم تسليط الضوء في هذا المقال على أهم الأحداث والتطورات في المسلسل وأبرز الشخصيات المشاركة فيه، بالإضافة إلى مواعيد العرض.

أحداث الحلقة الماضية من مسلسل حسبة عمري

شهدت الحلقة الماضية من مسلسل “حسبة عمري” أحداثًا مثيرة تمحورت حول العلاقة بين منتصر وهند،حيث تقدّم منتصر بطلب الزواج من هند، مما زاد من تعقيد الموقف، خاصة عندما تصادمت فيروز نعيم بفيديو تظهر فيه هند هاربة من مشاعر الطلاق، حيث تتحدث عن مشاعرها ومشاكلها مع زوجها السابق فاروق،هذه اللحظات المفاجئة تكشف النقاب عن عمق الأبعاد النفسية والاجتماعية التي تعكس واقع الكثير من النساء في المجتمع.

موعد عرض مسلسل حسبة عمري الحلقة الـ 13

تبدأ اليوم السبت في تمام الساعة 945 مساءً، عرض الحلقة الـ 13 من مسلسل “حسبة عمري” عبر قناة DMC، بينما ستُعرض على قناة النهار في تمام الساعة 800 مساءً،بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة الحلقة عبر منصة WATCH IT في نفس التوقيت، مما يجعل المسلسل متاحًا لجمهور واسع من المشاهدين.

قنوات عرض مسلسل حسبة عمري

لتسهيل متابعة المسلسل، تُعرض الحلقة الـ 13 من “حسبة عمري” على عدة قنوات، منها

C قناة DMC

قناة النهار

منصة WATCH IT

يمثل هذا التوزيع المتعدد فرصة كبيرة للمشاهدين لمتابعة حلقات المسلسل بحسب تفضيلاتهم الزمنية.

قصة مسلسل حسبة عمري

يتناول المسلسل عددًا من القضايا الاجتماعية الحساسة التي تمسّ المرأة، مثل قضايا الطلاق وحقوق الزوجة بعده،كما يناقش المسلسل التشريعات القانونية المتعلقة بحقوق المرأة وكيف تؤثر تلك القوانين على حياتها اليومية بعد انتهاء زواجها،من خلال عرض حياة الشخصيات وصراعاتهم، يُسليط “حسبة عمري” الضوء على الصعوبات القانونية والاجتماعية التي تواجه النساء بعد تجربة الطلاق، مما يجعله عملًا دراميًا غنيًا بالرسائل المهمة.

أبطال مسلسل حسبة عمري

يضم مسلسل “حسبة عمري” مجموعة من النجوم البارزين،حيث تتصدر النجمة روجينا قائمة الأبطال بمشاركة عمرو عبد الجليل، محمود بزاوي، محمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق، وعمر رزيق،يُخرج العمل المخرج مي ممدوح، بينما كتب السيناريو محمود عزت، وجاء بإنتاج inspire studios productions،يجسد هؤلاء الفنانون الشخصيات بكفاءة عالية، مما يضفي على العمل عمقًا وجاذبية.

في الختام، يعد مسلسل “حسبة عمري” تجسيدًا حيًا لقضايا الساعة التي تهم المجتمع، وخاصة المرأة، في خضم الظروف الاجتماعية المتغيرة،تتجلى أهميته في تقديمه سردًا دراميًا يشمل التحديات القانونية والنفسية التي تواجه المرأة بعد الطلاق، مما يجعله من الأعمال الدرامية التي تستحق المشاهدة،عبر شخصياته المعقدة والأحداث المثيرة، يسهم المسلسل في فتح نقاشات مهمة حول واقع العلاقات الزوجية في زمننا الحالي.