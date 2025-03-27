شبانة: من يتحمل مسؤولية أزمة الأهلي والجزاءات المرتقبة؟

الرياض - أميرة القحطاني - أصبح الإعلام جزءًا أساسيًا من العديد من الأحداث الرياضية، مما يساهم بشكل كبير في تشكيل الرأي العام،ومن بين الأحداث التي لاقت اهتمامًا واسعًا في الوسط الرياضي، تبرز أزمة مباراة الأهلي والزمالك،يعتبر الإعلامي محمد شبانة من أبرز المعلقين في هذا الصدد، حيث تناول الوضع الحالي لإدارة الأهلي وما يواجهونه من تحديات وإحراجات نتيجة موقفهم من هذه الأزمة،

اعترافات إدارة الأهلي

أشار محمد شبانة إلى أن إدارة الأهلي وضعت نفسها في موقف صعب بعد تخلِّي الجهات المعنية عنها، خصوصًا اللجنة الأولمبية،يُظهر هذا الأمر تراجعًا في ويسل إدارة النادي، حيث تفاجأ الجميع ببيان الإدارة الأول الذي أبدت فيه احترامها لأي قرار تتخذه اللجنة، مما يطرح تساؤلات حول من يتحمل تبعات توتر الموقف وما النتائج المالية المترتبة على ذلك،وأوضح أن الغرامات المتوقعة قد تصل إلى عشرات الملايين، مما يزيد من الضغوط على الإدارة،

تحديات المستقبل

أضاف شبانة أن إدارة الأهلي على دراية تامة بأن الذهاب للفيفا لن يسفر عن جديد، الأمر الذي يتسبب في مزيد من القلق، خصوصًا مع تصاعد فرص نادي بيراميدز في التتويج ببطولة الدوري،وهذا الوضع يضع الإدارة في موقف محرج أمام جماهيرهم، فمسؤولية إدارة الأزمات تتطلب حكمة شديدة وصبرًا من جميع الأطراف المعنية،

في الختام، تواجه إدارة الأهلي تحديات كبيرة تحتاج إلى استراتيجيات فعالة للتعامل معها،إن الأزمات الرياضية تتطلب ليس فقط ردود فعل سريعة، بل أيضًا إدارة حكيمة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص،الأيام القادمة ستوضح كيف ستتعامل الإدارة مع الوضع الراهن، ومدى قدرتها على استعادة ثقة جماهيرها.