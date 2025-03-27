اكتشف سعر الريال السعودي اليوم الخميس 27 مارس 2025!

الرياض - أميرة القحطاني - تشغل أسعار العملات دورًا مهمًا في الاقتصاديات العالمية والمحلية، لاسيما بالنسبة للمقيمين في الدول التي تتداول بتلك العملات،من بين تلك العملات، يبرز الريال السعودي كأحد الأدوات التجارية الهامة في المنطقة العربية،يشهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم،لذلك، يعد متابعة أسعار الصرف ذات أهمية خاصة للعديد من الفئات، بدءًا من العمالة الوافدة إلى رجال الأعمال.

سعر الريال السعودي اليوم 27 مارس 2025

في إطار خدماته الإخبارية، يوفر موقع «الأسبوع» لمتابعيه تحديثات مستمرة حول أسعار الريال السعودي،تتضمن هذه التحديثات تفاصيل دقيقة حول أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري حوالي 13.46 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع،تعكس هذه الأسعار الاستقرار النسبي الذي يميز تعاملات العملة خلال الفترة الحالية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، وصل سعر الريال السعودي إلى 13.42 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع،تعكس هذه الأسعار السياق العام لأسعار الصرف في السوق المصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

حصلت معدلات سعر الريال السعودي في بنك مصر على مستوى 13.43 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع،يتضح أن هناك توازنًا بين الطلب والعرض في السوق.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

في المصرف العربي الدولي، كان سعر الريال السعودي حوالي 13.45 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع،يظهر أن هذه الأسعار متسقة مع تحركات السوق.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.43 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع،تعد هذه الأسعار مؤشرات مهمة بالنسبة لتوجهات العملة في السوق.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل بنك التجاري الدولي CIB سعر الريال السعودي عند 13.44 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع، مما يبرز استقرار العملة في هذه المؤسسة المالية.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس إلى 13.41 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع،تعكس هذه الأسعار ثلاثة سعر صرف متنوّع في كل بنك.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

في بنك الكويت الوطني، بلغ سعر الريال السعودي 13.37 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع،تشير تلك الأسعار إلى حركة سريعة للتغيير في هذه الفترة.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

استقر سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول عند 13.39 جنيه للشراء و13.48 جنيه للبيع،تساهم هذه الأسعار في تعزيز موقف العملة داخل السوق.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.47 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع،تتماشى هذه الأسعار مع الاتجاهات السائدة في السوق.

بالمجمل، تظل أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري في حالة من الاستقرار النسبي، مما يشير إلى حالة من التوازن في سوق الصرف المحلي،يلعب سعر الريال دورًا حيويًا ليس فقط في المعاملات المالية اليومية، لكن أيضًا في تخطيط الميزانيات المخصصة للسفر والتجارة، مما يتطلب متابعة دقيقة لهذه الأسعار لضمان اتخاذ القرارات الاقتصادية الصحيحة.