دي خيا: هدفنا إنهاء الموسم بأفضل أداء ممكن!

الرياض - أميرة القحطاني - مقدمة

تعتبر مسيرة حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا واحدة من القصص الملهمة في عالم كرة القدم،بعد قضاء فترة طويلة مع مانشستر يونايتد، انتقل دي خيا إلى نادي فيورنتينا الإيطالي، حيث أعرب عن سعادته في المدينة وفي الفريق،هذا المقال يستعرض تفاصيل مسيرته الحالية في إيطاليا وآرائه حول الدوري الإيطالي وتصريحاته المتعلقة بمستقبله الكروي.

الحياة في فلورنسا

أعرب حارس المرمى الإسباني المخضرم ديفيد دي خيا، عن سعادته في فلورنسا وفي نادي فيورنتينا قائلاً “أنا سعيد في فلورنسا وفي نادي فيورنتينا، لكن علينا أولاً إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة”،تتميز فلورنسا بجمالها التاريخي والمعماري، وهو ما جذبه للانضمام إلى النادي الإيطالي.

العقد والتمديد المحتمل

تحدث دي خيا عن مستقبله مع فيورنتينا، حيث يلعب في صفوفه منذ الصيف الماضي بعد غياب طويل عن الملاعب،يرتبط دي خيا بعقد مع النادي يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية التمديد حتى عام 2026، مما قد يؤدي إلى مضاعفة راتبه،هذا يشير إلى تفاؤل النادي بمستواه الفني وقدرته على إحداث تأثير إيجابي على الفريق.

انطباعاته عن إيطاليا

في تصريحات لصحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية، وصف دي خيا المدينة بأنها رائعة وسكانها طيبون، وأثنى على تاريخ النادي العريق،كما أعرب عن حماسه لجماهير فريقه، الذين يثيرون معه شعوراً خاصاً في ملعب أرتميو فرانكي،وأكد أنه انجذب للدوري الإيطالي، الذي يراه أكثر تقنية وإثارة مقارنةً بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تفاصيل عن مسيرته الاحترافية

وعندما تحدث عن حياته المهنية السابقة في إنجلترا، شارك دي خيا بتجربته في مانشستر يونايتد، حيث اختار خمسة من أفضل اللاعبين الذين لعب معهم، منهم روبن فان بيرسي وكريستيانو رونالدو،هذه الأسماء تعكس مستوى التنافس العالي الذي عايشه، مما ساعده على تطوير مهاراته كحارس مرمى.

التفكير في المستقبل

وعن أفكاره لمسيرته المستقبلية، أكد دي خيا أنه لا يفكر في الاعتزال حالياً، حيث يشعر أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه،وعبّر عن رضاه عن لياقته البدنية، مما يعكس قوة إرادته ورغبته في الاستمرار في عالم كرة القدم،إن شغفه باللعبة يدفعه لمواصلة السعي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

خاتمة

في ختام الحديث عن مسيرة ديفيد دي خيا، نجد أنه يعيش تجربة جديدة ومثيرة في إيطاليا مع نادي فيورنتينا،اهتمامه بأسلوب الحياة هناك ورغبته في تحقيق النجاح يبرز تفانيه في مهنته،يظل دي خيا رمزًا للاعب القوي الذي لا يتردد في مواجهة التحديات، وينتظر متابعو كرة القدم بفارغ الصبر ما سيقدمه في المستقبل على المستوى التنافسي.