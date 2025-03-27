أحداث مثيرة في الحلقة 26 من مسلسل حكيم باشا – مصطفى شعبان في صراع جديد!

الرياض - أميرة القحطاني - إن مسلسل “حكيم باشا” يعتبر إحدى الأعمال الدرامية التي حظيت باهتمام واسع من قبل المشاهدين، حيث يسلط الضوء على قضايا عائلية واجتماعية عميقة تدور في صعيد مصر،تمثل الحلقة 26 من المسلسل نقطة تحول مهمة في الأحداث، حيث تتجه حكاية المسلسل نحو تصاعد درامي يثير تساؤلات كثيرة حول عواقب تصرفات الشخصيات المختلفة،يتبع هذا البحث تسليط الضوء على ملخص الحلقة، القصة العامة للمسلسل، وطاقم العمل، بالإضافة إلى مواعيد العرض.

ملخص مسلسل حكيم باشا الحلقة 26

تبدأ أحداث مسلسل “حكيم باشا الحلقة 26” مع تصاعد مشاعر الغضب لدى أولاد نوح الباشا تجاه الشخصية الرئيسية، مصطفى شعبان،تتجلى أولى الأحداث عندما تقوم برنسة بضرب غزل وطردها من القصر، وتصرفات برنسة تحرك مشاعر الغضب لدى حكيم،نتيجة لذلك، يتخذ حكيم قرارًا بالموافقة على زواج برنسة من خاطر، حيث يأمل أن تعيش في البلد، بينما يعود بحر وزوجته إلى القاهرة ويعيش سليم وزوجته في المندرة، مما يؤدي إلى كتابة القصر باسم ابن نوح،يتعمق الصراع حين تقرر برنسة تنفيذ خطة للتخلص من ابن حكيم باشا، مما يعكس التوترات والخلافات الأسرية،في الوقت نفسه، يدخل واصل الذهبي في خطط جديدة مع ابنه الدكتور خاطر ليصبح كبير العائلة، مما يُنهي أحداث الحلقة الـ25.

قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل “حكيم باشا” في إطار صعيدي يحاكي الصراعات الداخلية للعائلات، حيث يتولى حكيم تجارة عمه في مجال الآثار،تشتعل نيران الغيرة والمنافسة بين أولاد العم بسبب الثروات المتراكمة والخلافات على السلطة والنفوذ،هذا الطمع والحقد بين أفراد العائلة يؤديان إلى تقويض استقرار العائلة وينذر بنهايات مأساوية، وهو ما يجسد الوضع الحساس في العديد من العائلات، حيث لا تُعتبر الثروة وحدها أساس نجاح واستقرار الأفراد،المسلسل يحمل في طياته رسائل عميقة تعبر عن النتائج الكارثية للغيرة والطمع وكيف يمكن لمشاعر سلبية أن تضرب بأفراد العائلة وتؤدي إلى تفككها.

أبطال مسلسل حكيم باشا

يضم مسلسل “حكيم باشا” مجموعة من نجوم الفن المصري، منهم مصطفى شعبان، دينا فؤاد، وسهر الصايغ، بالإضافة إلى رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، وسلوى عثمان،تشكل هذه التشكيلة الغنية بالعناصر الفنية رافدًا رئيسيًا لنجاح العمل،المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو من إنتاج شركة سينرجي، مما يشير إلى التوجه نحو تزويد المشاهدين بأعمال تتمتع بالقوة الدرامية والجوانب الفنية المميزة.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

تتوالى أحداث مسلسل “حكيم باشا” على القنوات الفضائية، حيث يعرض على قناة CBC في تمام الساعة 715 مساءً، مع إعادة أولى عند منتصف الليل وثانية في الساعة 3 مساءً،كما يُعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 930 مساءً، مع إعادة أولى في الساعة 230 صباحا والثانية في الساعة 930 صباحا والثالثة في الساعة 115 مساءً،يمكن أيضًا متابعة هذه الحلقات عبر منصة “watch it”، مما يوفر خيارات متعددة للمشاهدين.

في الختام، يظهر مسلسل “حكيم باشا” بوضوح كيفية تجسد الصراعات البشرية في قالب درامي مشوق،يستعرض المسلسل قضايا القوة، الغيرة، والخيانة، مما جعله يتحول إلى حوار مجتمعي فعّال حول العلاقات الأسرية وعواقب الطمع،تواصل حلقات المسلسل إثارة اهتمام الجماهير وتجذب المشاهدين نحو أحداثها المتصاعدة، مع تقديم طاقم عمل محترف يحقق توازنًا بين الأداء الفني والرسائل العميقة،إن استمرار متابعة حلقات المسلسل من شأنه أن يعكس تأثيراته على المشاهدين ويعزز النقاش حول مواضيعه المعقدة.