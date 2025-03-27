الأبيض يتألق.. كيف يواجه الزمالك تحدي علي ماهر قبل معركة سيراميكا؟

الرياض - أميرة القحطاني - نظرًا للشغف الكبير الذي يتمتع به عشاق كرة القدم المصرية، تسلط الأنظار خلال الساعات القليلة المقبلة نحو اللقاء المرتقب بين نادي الزمالك ونظيره سيراميكا كيلوباترا،هذه المباراة التي تُعَد رابع أقوى قمة كروية في الدوري المصري، تأتي ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للموسم الرياضي 2025-2025،يجسد هذا الحدث الرياضي الأهمية الكبيرة لكرة القدم في مصر، وتماشياً مع ذلك، تتزايد ترقب الجماهير للأداء الفني للفريقين.

تاريخ مواجهات الزمالك مع علي ماهر

عبر السنوات، جمعت الزمالك العديد من المواجهات بالنجم الرياضي والمدرب الحالي لفريق سيراميكا كيلوباترا، علي ماهر،إذ تواجه الفريقان في 15 مباراة سابقة، من بينها نتائج عديدة تسجل في سجلات الكرة المصرية،تمكن علي ماهر من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات فقط، بينما خسر في إحدى وعشرون مباراة، وحسم التعادل بينهما في واحدة من هذه اللقاءات،يُظهر هذا السجل نتائج متباينة، مما يبرز قوة الزمالك كطرف مهيمن في المواجهات المباشرة.

مسيرة الزمالك وعبورهم لنصف النهائي

استطاع الزمالك التأهل لنصف نهائي كأس مصر بعد أداء مميز في الدور السابق، حيث تفوق على فريق سموحة بنتيجة 4-2،على الجانب الآخر، حقق سيراميكا كيلوباترا انتصارًا مستحقًا على فريق الجونة بنتيجة 3-1،تتزايد آمال جماهير الزمالك في ضوء الآداء المتباين للفريق، لكن القلق يظل قائمًا أمام المدرب علي ماهر، الذي يمتلك خبرة واسعة في المباريات الهامة.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك

يتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك للمباراة المرتقبة ضد سيراميكا كيلوباترا من محمد عواد كحارس مرمى، وصلاح مصدق، محمود حمدي الونش، مصطفى الزناري في خط الدفاع،أما في خط الوسط، فيعتمد الزمالك على جابر عمر، نبيل عماد دونجا، ومحمد شحاتة، بينما يبقى الأمل معقودًا على ثلاثي الهجوم أحمد سيد زيزو، سيف الجزيري، وناصر ماهر الذين يقدمون مستويات متصاعدة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بالتوقيت المحلي في القاهرة،كما سيتمكن مشجعو كرة القدم من متابعة أحداث المباراة عبر قناة أون سبورتس، التي ستعرض المباريات المباشرة لمثل هذه البطولات وذلك لتلبية رغبات الجماهير في مشاهدة لحظات الإثارة والتشويق التي تعد بها اللقاءات الكروية.

في الختام، يُعتبر لقاء الزمالك ضد سيراميكا كيلوباترا حدثًا رياضيًا يجذب الكثير من الانتباه ورغبات المتابعة من قبل جماهير كرة القدم،تعكس هذه المباراة تاريخًا حافلًا من المنافسة، مع تطلعات الجماهير لعرض فني مميز من جانب اللاعبين،ستكون الأنظار مسلطة على الأداء الفني والخطط التكتيكية لكل فريق، وهو ما يُشعل أجواء التشويق والتفاؤل في صفوف المحبين لهذه الرياضة في مصر.