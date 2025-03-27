كم سعر عيار 21 اليوم؟ أحدث أسعار الذهب في منتصف يوم الخميس 27 مارس 2025

الرياض - أميرة القحطاني - يعد الذهب من المعادن النفيسة التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم، إذ يُستخدم ليس فقط للزينة وإنما أيضًا كأداة استثمارية،في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، يبقى الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين،اليوم، نعرض تفاصيل أسعار الذهب بمصر، وتحديدًا في منتصف تعاملات يوم الخميس، 27 مارس 2025،نلاحظ استقرار سعر الذهب، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4275 جنيهًا للبيع، و4255 جنيهًا للشراء،سنقوم في هذا البحث بتفصيل الأسعار المختلفة للذهب، مع التركيز على العوامل المؤثرة على أسعاره، بالإضافة إلى عرض المعلومات المهمة المرتبطة به.

سعر الذهب اليوم

تقدم “الأسبوع” لمتابعيها كافة المعلومات المتعلقة بأسعار الذهب اليوم، إذ يمكن للزوار متابعة أسعاره بشكل دوري من خلال الموقع،يعد الذهب أحد المؤشرات المهمة على الوضع الاقتصادي حيث تتأثر أسعاره بعوامل متعددة، بما في ذلك العرض والطلب، والتغيرات في أسعار العملات، وخاصة الدولار،تعتبر متابعة أسعار الذهب أمرًا أساسيًا للمهتمين بالاستثمار في الأصول الثمينة.

سعر الذهب بدون مصنعية

تتفاوت أسعار الذهب في السوق المصرية بناءً على نوع عيار الذهب، حيث سجّل سعر الذهب عيار 24 نحو 4885 جنيهًا للجرام، وهو النوع الأكثر انتشارًا في دول الخليج،بينما سجل سعر الجرام من الذهب عيار 21 نحو 4275 جنيهًا، ويُعتبر الأكثر شيوعًا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية،كذلك، بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3664 جنيهًا، وهو الأكثر انتشارًا في صعيد مصر،أما سعر الجنيه الذهب، فقد وصل إلى 34200 جنيه،كما شهدت الأسعار العالمية، حيث بلغ سعر أوقية الذهب 3036 دولارًا، مما يؤثر بشكل كبير على السوق المحلية.

سعر الذهب بالمصنعية

عند الحديث عن شراء الذهب، يجب مراعاة أن أسعار الذهب في مصر تختلف حسب المصنعية من محل صاغة لآخر،يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة من 30 إلى 65 جنيهًا، ويحدد ذلك نوع عيار الذهب،عمومًا، تمثل المصنعية نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر الجرام، مما يؤثر على التكلفة الإجمالية لشراء الذهب كقطعة مجوهرات،تُستخدم الأوقية، التي تزن حوالي 31.1 جرام، كوحدة قياس لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب بيع وشراء

تسجيل أسعار الذهب يختلف بين مناطق البيع، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4885.75 جنيه للبيع، و4862.75 جنيه للشراء،بينما بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 4478.5 جنيه للبيع، و4457.5 جنيه للشراء،بالنسبة لعيار 21، سجل 4275 جنيهًا للبيع، و4255 جنيهًا للشراء،أما سعر الذهب عيار 18 فقد وصل إلى 3664.25 جنيه للبيع، و3647.25 جنيه للشراء،كما سجل عيار 14 نحو 2850 جنيهًا للبيع، و2836.75 جنيهًا للشراء،بينما بلغ سعر الذهب عيار 12 حوالي 2442.75 جنيه للبيع، و2431.5 جنيه للشراء،في حين شهد عيار 9 سعرًا بلغ حوالي 1832.25 جنيهًا للبيع، و1823.5 جنيهًا للشراء،وأخيرًا، بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 34200 جنيهًا للبيع، و34040 جنيهًا للشراء،أما بالنسبة لأونصة الذهب، فقد سجلت نحو 3032.36 دولار للبيع و3032.07 دولار للشراء.

تعتبر متابعة أسعار الذهب واحدة من الأمور المهمة ليس فقط لتحديد قيمته كأصل استثماري بل أيضًا لفهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق بصورة عامة،يتطلب الأمر التركيز على العوامل المحيطة بالسوق والحركة الدائبة في الأسعار لتتمكن من اتخاذ قرارات مدروسة في الاستثمارات الذهبية،وبهذا، يُظهر الذهب كمؤشر شامل لوضع الاقتصاد، مما يجعله دائمًا في دائرة الضوء كأحد أهم الأصول للاستثمار.