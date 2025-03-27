أسعار الأسماك اليوم الخميس 27 مارس 2025: اكتشف الصفقات المدهشة!

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر المأكولات البحرية من العناصر الغذائية الأساسية في النظام الغذائي للعديد من الأفراد حول العالم، بما في ذلك الأسماك والجمبري،تسلط هذه المقالة الضوء على تطورات الأسعار اليومية للسمك والجمبري في السوق المصري، حيث شهدت أسعارهما انخفاضًا ملحوظًا يوم الخميس، 27 مارس 2025،ستركز الدراسة على تحليل أسعار مختلف أنواع الأسماك والجمبري وتقديم معلومات دقيقة ومحدثة للقراء.

أسعار الأسماك والجمبري اليوم

تسعى «الأسبوع» إلى إبقاء متابعيها على اطلاع دائم بأسعار المأكولات البحرية، حيث يتم توفير معلومات دقيقة حول الأسعار اليومية،بالتالي، يُمكن للزوار متابعة التفاصيل الكاملة من خلال قنواتنا المختلفة.

سعر السمك البلطي اليوم

تشير البيانات إلى أن سعر السمك البلطي الكبير يتراوح ما بين 70 و75 جنيهًا للكيلو،في حين بلغ سعر السمك البلطي الوسط ما بين 68 و70 جنيهًا للكيلو،أما السمك البلطي الأسواني، فيتراوح سعره اليوم من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو،بالنسبة للسمك الفيلية البلطي المجمد، فقد وصل سعره إلى ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو، مما يعكس التنوع في الأسعار حسب نوعية المنتج.

أسعار الأسماك الأخرى اليوم

سجل سعر «السُّبيط – كاليماري» اليوم أسعارًا تتراوح ما بين 220 و340 جنيهًا،كذلك، سجل سعر كيلو مكرونة سويسي ما بين 80 و150 جنيهًا،بينما تراوح سعر الكابوريا بين 40 و150 جنيهًا،وفيما يتعلق بأسعار أسماك أخرى، واصل سمك «القاروص – لوت» تسجيل أسعار ما بين 150 إلى 350 جنيهًا، بينما بلغ سعر سمك الوقار نفس النطاق،كما تراوح سعر كيلو الدنيس بين 90 و275 جنيهًا، في حين تراوح سعر البوري ما بين 165 و195 جنيهًا،أما بالنسبة للسمك البوري الأصغر، فإن سعره يتراوح من 90 إلى 110 جنيهات، مما يعكس تنافسية الأسعار في السوق.

أسعار الجمبري اليوم الخميس 27 مارس 2025

على صعيد الجمبري، سجل الجمبري الجامبو سعرًا يتراوح بين 580 و660 جنيها للكيلو،بينما بلغ سعر الجمبري كبير الحجم ما بين 490 و550 جنيهًا للكيلو،أما الجمبري متوسط الحجم، فقد تراوحت أسعاره بين 380 و460 جنيها للكيلو،كما سجل سعر الجمبري صغير الحجم ما بين 170 و370 جنيهًا للكيلو،وفيما يتعلق بالجمبري المجمد، فقد استقرت أسعاره بين 175 و475 جنيهًا للكيلو، مما يشير إلى استقرار في هذا القطاع.

تعتبر أسعار المأكولات البحرية مؤشرات هامة على الوضع الاقتصادي والأسواق المحلية،من المهم متابعة هذه الأسعار بشكل دوري نظرًا لتغيراتها المستمرة بحسب المواسم والعوامل الاقتصادية،وفي الختام، يُبسّط هذا البحث المعلومات المتعلقة بأسعار الأسماك والجمبري، مما يتيح للقراء اتخاذ قرارات مستنيرة حول مشترياتهم اليومية.