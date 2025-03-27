أسعار الدرهم الإماراتي ليوم الخميس 27 مارس 2025: ماذا ستكشف لنا الأرقام؟

الرياض - أميرة القحطاني - شهد سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية بتاريخ 27 مارس 2025، حيث سجل في المصرف العربي الدولي نحو 13.74 جنيه للشراء و 13.77 جنيه للبيع،يعتبر هذا السعر نقطة مرجعية مهمة للعديد من المستثمرين والمقيمين في مصر، خاصةً للذين يتعاملون مع العملة الإماراتية في مختلف المجالات التجارية والمالية،يعكس هذا الثبات في السعر استقرار الاقتصاد المصري والعلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات ومصر، مما يعزز التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، سجل سعر الدرهم الإماراتي حوالي 13.74 جنيه للشراء و 13.78 جنيه للبيع،يعد البنك المركزي المرجع الرسمي في تحديد أسعار العملات المنتشرة في السوق المصرية، ويؤثر سعر صرف الدرهم بشكل كبير على المعاملات التجارية بين البلدين.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

أما في البنك الأهلي المصري، فقد بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 13.73 جنيه للشراء و 13.77 جنيه للبيع،يعتبر البنك الأهلي من البنوك الرائدة في مصر ويقدم خدمات مالية متنوعة للمواطنين والمستثمرين، ما يعكس حجم الطلب على العملة الإماراتية بين عملائه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وفي بنك مصر، استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 13.73 جنيه للشراء و 13.77 جنيه للبيع،يوفر بنك مصر خدمات مالية متكاملة، مما يسهم في تعزيز استخدام الدرهم الإماراتي في التحويلات المالية بين الجانبين.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 13.73 جنيه للشراء و 13.77 جنيه للبيع،تسهم البنوك مثل بنك الإسكندرية في تعزيز التبادل التجاري، حيث تعتبر أسعار الصرف من العوامل الأساسية التي تحرك السوق.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر الدرهم الإماراتي حوالي 13.72 جنيه للشراء و 13.77 جنيه للبيع،توفر هذه الأسعار تنافسية كبيرة للمستثمرين الذين يسعون لتبادل العملة بشكل فعال.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدرهم الإماراتي عند 13.76 جنيه للشراء و 13.79 جنيه للبيع،هذا السعر يشير إلى الطلب المرتفع على العملة الإماراتية في السوق المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي

في المصرف العربي الدولي، سجل السعر 13.74 جنيه للشراء و 13.77 جنيه للبيع، مما يجعل العملة الإماراتية متاحة لجمهور واسع من العملاء،يسهم هذا في حركة التجارة بين الدولتين.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي

أما في البنك المصري الخليجي، فقد بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 13.73 جنيه للشراء و 13.77 جنيه للبيع،يعتبر هذا السعر مؤشرًا على استقرار العملة ويجذب المزيد من المتعاملين.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي الكويتي حوالي 13.71 جنيه للشراء و 13.76 جنيه للبيع،يعكس هذا السعر التعاون الاقتصادي المستمر بين مصر والكويت.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك QNB مصر

وفي بنك QNB مصر، سجل الدرهم الإماراتي حوالي 13.71 جنيه للشراء و 13.78 جنيه للبيع،يسهم هذا الاختلاف في الأسعار في تحديد استراتيجيات الاستثمار للمواطنين والمستثمرين.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك نكست

في بنك نكست، كان سعر الدرهم الإماراتي حوالي 13.73 جنيه للشراء و 13.78 جنيه للبيع،هذا السعر يعد مثاليًا للذين يسعون لتبادل الأموال بأسعار مناسبة.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد

أما المصرف المتحد، فقد سجل سعر الدرهم الإماراتي عند 13.46 جنيه للشراء و 13.77 جنيه للبيع،هذا السعر قد يختلف بناءً على سياسات البنك الداخلية والعرض والطلب.

في الختام، تعتبر معرفة أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية أمرًا ضروريًا للمتعاملين والمستثمرين،المراقبة المستمرة لهذه الأسعار قد تسهم في اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، وتعزز من فرص النجاح في التعاملات التجارية،في ظل العوامل الاقتصادية المتغيرة، يبقى الحذر والوعي عنصرين أساسيين لضمان تحقيق أفضل النتائج في العمليات المالية.