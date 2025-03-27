دعاء صباح الخميس 27 مارس 2025: ابدأ يومك ببركة وطمأنينة!

الرياض - أميرة القحطاني - تُعبّر الأدعية عن حالة الإيمان والثقة بالله، وقد اعتُبرت من أهم الوسائل التي يلتجئ إليها المسلمون لطلب العون والرحمة،مع بداية كل يوم، يحرص معظم الناس على ترديد الأدعية الخاصة بصباحهم، حيث يفتح الله بركات اليوم أمامهم،إن دعاء الصباح يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الروحانية ويساعد الأفراد على بدء يومهم بتوجه إيجابي،في هذا الإطار، يستعرض المقال دعاء الصباح الخاص بيوم الخميس، 27 مارس 2025.

دعاء الصباح

يعتبر دعاء الصباح من الأعمال المستحبة التي تُعلي من شأن الإنسان وتفتح أمامه أبواب الخير،يساهم هذا الدعاء في تكثيف الأذكار والصلاة على النبي، مما يُعزز من الحالة الروحية للفرد،من خلال هذه السطور، سنقوم بإلقاء الضوء على مجموعة من الأدعية التي يمكن ترديدها صباح اليوم، والتي يقرأها المسلمون في مختلف أصقاع الأرض كل يوم.

الأدعية المقررة لصباح اليوم

– «اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده».

– «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

– «رضيت بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبيًا».

– «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ، في الأرضِ، ولا في السماء، وهو السميع العليم».

– «حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم».

– «اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا».

– «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق».

– «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال».

– «يا رب اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقًا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد».

– «اللهم إنا نعوذُ بك من أن نُشرِكَ بك شيئًا نعلَمُه، ونستغفرك لما لا نعلمُه».

– «ربي عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت».

– «اللهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين».

– «أستغفر الله العظيم الّذي لا إله إلا هو، الحي القيوم، وأتوب إليه».

– «اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه، وتنفس الصُبح بأمره، بلِغنا أسمى مراتب الدُنيا وأعلى منازل الآخرة، اللهم ارزقنا إجابة الدعاء، وصلاح الأبناء، وبركة العطاء».

– «اللهم صب علينا الخير صبًا صبًا ولا تجعل عيشنا كدًا كدًا».

– «يا رب اجعل لنا من أمرنا فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقًا حلالًا واسعًا».

– «اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، اللهم قلوبنا بين يديك فارزقها الثبات والراحة».

– «اللهم ارزقني برزق من عندك لا حد له، وفرج من عندك لا مد له وخير من عندك لا عدد له».

– «رب اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا».

– «اللهم فوضتك أمري كله، فجمله خيرًا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته».

– «اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل علي ما استثقَلته نفسي».

– «يا رب أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا عن الفقر».

– «اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، واستر عوراتي وآمن روعاتي».

– «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».

– «حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السّماء وهو السّميع العليم، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور».

– «سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدًا».

– «اجعل اللهم صباحي هذا نازلًا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنةً من كيد العدى ووقايةً من مرديات الهوى، إنك قادرٌ على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قديرٌ، لا إله إلا أنت».

– «اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».

في ختام هذا المقال، يُشدد على أهمية الدعاء صباح كل يوم، حيث يعتبر من أبرز الوسائل التي يغرس بها الفرد الأمل والإيمان في نفسه،إن ترديد الأدعية يساعد المسلم على مواجهة تحديات الحياة بتفاؤل، ويكسبه القوة للتعامل مع الصور المختلفة للواقع،بدعواتنا، تتجلى العناية الإلهية، وتُفتح لنا أبواب الرزق والخير، فلنجعل من كل صباح فرصة جديدة لصنع أمل جديد ودعاء مقبول.