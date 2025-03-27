ليالي رمضان الوترية 2025: أدعية مميزة تستحق الدعاء فيها

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر ليلة القدر من أعظم الليالي في الإسلام، حيث أُنزل فيها القرآن الكريم، وهي ليلة يُرجى فيها قبول الدعاء واستجابة الله سبحانه وتعالى للعباد،يتساءل المسلمون حول موعدها واختصاصها بعناية خاصة في أيام شهر رمضان المبارك،في عام 2025، يمكن أن تكون ليلة القدر خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، ويبحث المسلمون عن الأدعية المستحبة التي يجب أن يُدعى بها في هذه الليلة المباركة.

موعد ليلة القدر 2025

وفقًا لما نشرته دار الإفتاء المصرية، فإن ليلة القدر سبيلٌ للتقرب إلى الله، وقد تتوافق مع إحدى الليالي الوترية ضمن العشر الأواخر من رمضان، وهذه الليالي هي 21، 23، 25، 27، أو 29 رمضان،على الرغم من أن معظم العلماء يرجحون أن ليلة القدر تكون في 27 من شهر رمضان، إلا أن تحريها واجبٌ على المسلمين في الليالي الوترية الأخرى.

الليالي الوترية المتبقية في رمضان 1446 هـ

توافق ليلة 29 من رمضان لعام 1446 هـ، مغرب يوم الخميس 27 مارس وحتى فجر يوم الجمعة 28 مارس،هذه الليلة تُعتبر آخر فرصة لتحري ليلة القدر التي يتمناها الجميع في هذا الشهر الروحي المليء بالرحمة والمغفرة،لذلك، فإن اهتمام المسلمين بهذه الليالي يبقى كبيرًا حيث يسعون للتأكيد على كسب الأجر والثواب.

أفضل الأدعية المستحبة في الليالي الوترية المتبقية من رمضان

هناك مجموعة من الأدعية المستحب قولها في هذه الليالي، ومن أبرزها

اللهم آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار.

اللهم إنا نحمدك، أنت نور السماوات والأرض، وأنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.

اللهم أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله واجعل كل القضاء الذي قضيته خيرًا.

اللهم أكرمنا بالتقوى والرضا وزيّنا بزينة الإيمان، ووفقنا لما تحب وترضى.

اللهم اعتق رقابنا من النار، واغفر لنا ذنوبنا، واجعلنا من المقبولين.

اللهم اشفِ كل مريض وألبسه ثوب الصحة والعافية.

اللهم أعتق رقابنا من النار، يا أكرم الأكرمين.

ختامًا، تظل ليلة القدر مناسبة غالية على قلوب المسلمين، حيث تُعتبر فرصة للتقرب إلى الله واستجابة الدعاء،لذا، يجب على المسلمين أن يكونوا يقظين في طلب المغفرة والرحمة خلال هذه الليالي المباركة،إن الدعاء في ليلة القدر يسهم في تعزيز الإيمان وتجديد العهد مع الله، سائلين الله أن يجعلنا من المقبولين في هذه الأيام الفضيلة.