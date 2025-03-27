توقعات الطقس لنهار الخميس: “ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وتحذير مهم من الأرصاد”

الرياض - أميرة القحطاني - إن حالة الطقس تعد من الموضوعات المهمة التي تشد انتباه الجميع، حيث تؤثر بشكل كبير على الأنشطة اليومية والحياة العامة،في هذا السياق، تسلط الهيئة العامة للأرصاد الجوية الضوء اليوم، الخميس 27 مارس 2025، على حالة الطقس المتوقع ودرجات الحرارة في مختلف محافظات مصر،يتناول هذا البحث تفاصيل دقيقة حول حالة الطقس، وكذلك التحذيرات والإجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة الظروف المناخية السائدة.

حالة الطقس اليوم

تقدم «الأسبوع» لقرائها معلومات شاملة عن حالة الطقس اليوم ضمن خدمة مستمرة تستهدف تزويد الزوار بأحدث البيانات المناخية،يمكن للجميع متابعة المستجدات من خلال المصادر الموثوقة المتاحة.

طقس اليوم الخميس

أفادت الهيئة العامة للأرصاد بأن حالة الطقس اليوم ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجة الحرارة، مما سيؤدي إلى طقس حار نهارًا في جميع أنحاء البلاد،وهذا الأمر يتطلب من الجميع أخذ الحيطة والحذر خلال الفترات الساخنة من اليوم.

أضافت الهيئة أن هناك نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية في بعض المناطق، مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري،يجب أن يكون السائقون حذرين أثناء القيادة في هذه الأجواء، حيث من المتوقع أن يؤدي انخفاض الرؤية إلى حوادث محتملة.

نصائح للأمان خلال الطقس الحار

وجهت الأرصاد الجوية نصائح للمواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية خلال هذه الفترة، بما في ذلك تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال أوقات الذروة،يُنصح بشكل خاص مرضى الجهاز التنفسي وحساسية الجلد باتخاذ الحيطة، لضمان سلامتهم،كما يُوصى بالابتعاد عن ارتداء ملابس صيفية خفيفة، حيث أن درجة الحرارة قد تسبب بعض المشكلات الصحية.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة

القاهرة 36° / 24°

العاصمة الإدارية 36° / 24°

6 أكتوبر 37° / 23°

دمنهور 36° / 23°

كفر الشيخ 35° / 23°

بورسعيد 33° / 21°

الإسماعيلية 37° / 22°

المناطق الجنوبية مثل أسوان وقنا ستشهد درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 38°، ما يتطلب وعيًا أكبر بالإجراءات الوقائية.

مع هذه الظروف الجوية، من الضروري متابعة التقارير والتحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لضمان سلامة الجميع،تعد المعلومات المتعلقة بحالة الطقس سلاحاً مهمًا يساعد الأفراد على اتخاذ القرارات المناسبة يوميًا.

في الختام، تمثل المعلومات المستقاة من التقارير المناخية اليوم عنصرًا حيويًا في حياة المجتمع، خاصة في فترة الطقس الحار،يتوجب على الجميع اتباع النصائح الاحترازية لضمان سلامتكم وسلامة أسرهم في ظل الأجواء السائدة،لذا، ينبغي علينا جميعًا الاطلاع المستمر على تحديثات الطقس والتحذيرات لضمان سلامتنا في هذه الظروف المناخية المتغيرة.