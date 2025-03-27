أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 27 مارس 2025: اكتشف المفاجآت!

الرياض - أميرة القحطاني - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 27 مارس 2025، في سوق العبور، أحد أكبر أسواق الجملة، استقراراً نسبيًا،يعتبر هذا الاستقرار مؤشراً إيجابيًا للمستهلكين والمزارعين على حد سواء، حيث يساعد على توفير أسعار ميسورة للجميع،في هذا البحث، سنلقي نظرة شاملة على أسعار الخضروات والفاكهة في السوق، مع التركيز على العوامل التي تؤثر عليها وأهمية هذا الاستقرار للقطاع الزراعي.

أسعار الخضروات اليوم

تتراوح أسعار الخضروات في الأسواق المختلفة، مما يعكس اختلاف العرض والطلب،فيما يلي أسعار بعض أنواع الخضروات

سعر الطماطم يتراوح بين 2.5 و 6 جنيهات.

سعر البطاطس يتراوح بين 3.5 و 6.5 جنيها.

سعر البصل يتراوح بين 4.5 و 8.5 جنيه.

سعر الكوسة يتراوح بين 7 و 15 جنيهًا.

سعر الجزر بدون عروش يتراوح بين 3 و 6 جنيهات.

سعر الفاصوليا يتراوح بين 9 و 15 جنيها.

سعر الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و 7 جنيها.

سعر الباذنجان الرومي يتراوح بين 2 و 5 جنيهات.

سعر الفلفل الجرس البلدي يتراوح بين 12 و 16 جنيهًا.

سعر الخيار صوب يتراوح بين 6 و 9 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

تتأثر أسعار الفاكهة بالعوامل الموسمية والجودة، وفيما يلي أسعار بعض الفواكه في السوق

سعر البرتقال البلدي يتراوح بين 9 و 15 جنيهًا.

سعر البرتقال السكري يتراوح بين 9 و 15 جنيهًا.

سعر الجريب فروت يتراوح بين 10 و 16 جنيهًا.

سعر الليمون البلدي يتراوح بين 50 و 60 جنيهًا.

سعر التفاح الأمريكي الإيطالي «كرتونة 20 كيلو» يتراوح بين 50 و 100 جنيه.

سعر المانجو الكيت يتراوح بين 50 و 100 جنيه.

سعر الرمان يتراوح بين 30 و 50 جنيه.

بالإضافة إلى الأسعار، يُعد فهم الديناميكيات التي تؤثر على السوق جزءًا أساسيًا من تصوير الوضع الحالي في سوق الخضروات والفاكهة،يتطلب ذلك تحليل العوامل مثل المناخ، والسياسات الحكومية، والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية،كما أن استقرار الأسعار بشكل عام له تأثير كبير على الميزانية العامة للأسر، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي.

ختامًا، يعد سوق الخضروات والفاكهة عنصرًا حيويًا في الاقتصاد المحلي، ويعكس استقراره مصالح المستهلكين والمزارعين،من المهم متابعة أسعار السلع بشكل مستمر، حيث أن تلك الأسعار تخضع لتغيرات وتوجهات تتعلق بالموسم والعرض والطلب،إن فهم هذه الظواهر يساعد على تهيئة المستقبل الغذائي للأفراد والمجتمعات.