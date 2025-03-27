موعد عيد الفطر واستطلاع هلال شوال 2025: حدث فلكي ينتظره الجميع!

الرياض - أميرة القحطاني - يعد عيد الفطر المبارك من المناسبات العظيمة التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، حيث يمثل نهاية شهر الصيام والتقرب إلى الله،ومع اقتراب حلول عيد الفطر لعام 2025، يزداد اهتمام الناس بمعرفة الموعد الدقيق للاحتفال والاستعدادات المتعلقة به،في هذا البحث، سنستعرض التفاصيل المتعلقة بموعد عيد الفطر المبارك ورؤية هلال شهر شوال لعام 1446 هجرياً، بالإضافة إلى ما يتعلق بهذه المناسبة من جوانب فلكية وأثرها على المجتمعات الإسلامية.

موعد عيد الفطر المبارك

تتيح المصادر المختلفة للباحثين معرفة تفاصيل دقيقة متعلقة بعيد الفطر المبارك، ويأتي ذلك ضمن جهود مستمرة لتوفير المعلومات اللازمة للمتابعين،يعتبر عيد الفطر مناسبة خاصة، حيث يجتمع الأهل والأحباب للاحتفال معاً وتبادل التهاني، مما يعكس روح التعاون والمحبة بين الناس.

موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا

وفقاً للمعهد القومي للبحوث الفلكية، من المتوقع أن يكون أول أيام شهر شوال لعام 1446هـ فلكيًا في يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025،ويولد هلال شهر شوال بعد الاقتران، مما يجعل يوم 29 رمضان 1446هـ، الموافق 29 مارس 2025، هو يوم الرؤية،يتطلب هذا التوقيت دقة في الحسابات الفلكية لضمان تحقيق التوافق بين التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري.

عيد الفطر المبارك فلكيًا

يشير البحث الفلكي إلى أن هلال عيد الفطر سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق بعد غروب الشمس، بينما في القاهرة يبقى 11 دقيقة،تختلف المدد الزمنية في بقية محافظات مصر والمدن العربية والإسلامية، حيث تتراوح بين 9 إلى 19 دقيقة،يُظهر هذا التنوع أهمية الدراسات الفلكية في تحديد مواعيد الأعياد.

متى يأتي عيد الفطر المبارك

من المهم الإشارة إلى أن هلال شوال سيغرب قبل غروب الشمس في كوالالمبور بـ5 دقائق، وفي جاكرتا بـ7 دقائق، مما يؤكد عملية التنسيق العالمي التي تهدف لتحديد الأيام الصحيحة لأهم المناسبات الدينية،وبذلك، سيكون عيد الفطر المبارك لأول أيامه فلكيًا يوم الأحد 30 مارس 2025، مما يجعل من ذلك التاريخ محط أنظار المسلمين حول العالم.

موعد استطلاع هلال شهر شوال 1446هـ

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن لجان الرؤية الشرعية ستقوم باستطلاع هلال شهر شوال في كافة أنحاء الجمهورية، بحيث يتم الإعلان عن نتيجة الرؤية بشكل مباشر عبر الصفحة الرسمية للدار بعد مغرب يوم السبت 29 رمضان 1446هـ، والذي يوافق 29 مارس 2025،هذا يضيف بعداً شرعياً مهماً في تحديد موعد عيد الفطر المبارك، وهو ما يعكس التقاليد العريقة للمجتمع الإسلامي.

في الختام، يمثل عيد الفطر المبارك أهمية خاصة في حياة المسلمين حول العالم،كما تتجلى دقته في الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية، مما يجعل من موعده حدثاً ينتظره الجميع،إن المعلومات المتاحة حول عيد الفطر تساهم في تعزيز الفهم والمشاركة في هذه المناسبة، مما يعكس روح الفرح والتلاحم بين أفراد المجتمع،نأمل أن يكون عيد الفطر لعام 1446هـ، 30 مارس 2025، مناسبة مليئة بالبهجة والسعادة لجميع المسلمين.