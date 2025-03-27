مجدي الهواري: كيف ساهمت في إضاءة نجم أحمد حلمي رغم شكوك المخرجين في موهبته

الرياض - أميرة القحطاني - بين التألق والنجومية، يبرز دور المخرج مجدي الهواري كحلقة مفصلية في مسيرة الفنان أحمد حلمي،وفي حوار له، كشف الهواري عن أنه كان له الفضل في تقديم حلمي لأول مرة في أدوار البطولة، مُتحدياً بذلك الانتقادات التي تعرض لها من بعض المخرجين الذين رأوا أن حلمي لا يصلح لهذا السياق الفني،يسلط هذا الحوار الضوء على العلاقة المتبادلة بين الإنتاج الفني ونجاح الفنانين، وكيف أن رؤية واحدة قد تحوّل مسار حياة كاملة.

دعم مجدي الهواري لأحمد حلمي

خلال لقائه في برنامج «حبر سري» الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة «القاهرة والناس»، أعرب مجدي الهواري عن اعتقاده بأن الآراء الجيدة يجب أن تستند إلى شجاعة التجربة،فقد تحدث عن الأيام التي عاشها مع نجوم الإخراج من عصور مختلفة، مشيراً إلى ظهور جيل جديد من المخرجين لا يمكنهم انتقاد الأعمال الناجحة من دون فهم السياق،وأكد أن نجاح أي عمل فني يعتمد في الأساس على تفاعل الجمهور معه، وهو معيار النجاح الحقيقي.

انتقادات المخرجين لأعمال أحمد حلمي

تحدث الهواري عن تجربته في إنتاج أول فيلم لأحمد حلمي، حيث أبرز ملاحظاته وأفكاره بصراحة،فقد كان هناك مخرج معروف قد أبدى قلقه من استثمار مجدي الهواري في حلمي، مُشيراً إلى أن حلمي ليس إلا “ضياعاً للوقت والمال”،وعلى الرغم من هذه الكلمات المثبطة، أصر الهواري على إنتاج الفيلم الذي يحمل اسم «ميدو مشاكل»، والذي ساهم بشكل كبير في تحقيق حلمي للنجومية التي يتمتع بها اليوم،لو لم يكن هذا الفيلم موجودًا، لكان سيتعذر علينا رؤية حلمي في أعمال لاحقة مثل «أسف على الإزعاج» الذي يعد من أبرز أعماله.

آخر مجهودات مجدي الهواري الفنية

على صعيد الإنتاج، يُعتبر مسلسل «دايماً عامر» الذي قام بإخراجه مجدي الهواري، من الأعمال الناجحة للغاية، والذي عرض أحدث إنتاجاته الفنية،المسلسل الذي يلعب بطولته الفنان مصطفى شعبان،، استطاع جذب جمهور كبير ونال استحسان المشاهدين،عمل الهواري مع مجموعة من الأسماء اللامعة في عالم الفن، مثل لبلبة وأحمد الشامي وعمرو عبد الجليل، وهذا يدل على استمراريته في تقديم محتوى فني متميز وجذاب،السيناريو الذي كتبه مايكل عادل وأيمن سليم، بالتضاف إلى إخراجه، يشكل ظاهرة فنية تستحق الدراسة.

ختامًا، إن تجربة مجدي الهواري مع أحمد حلمي تمثل تحولًا حقيقيًا في المشهد الفني العربي،فهو ليس فقط مخرجًا ناجحًا، بل هو رمز للشجاعة في مواجهة التحديات ودعم الطاقات الجديدة،تظل أعماله ومسيرته الفنية مرجعًا ودليلًا لكافة الفنانين الطموحين في سعيهم وراء النجاح،تعتبر مسيرته مصدر إلهام وثقة أن الفرص قد تأتي من حيث لا نتوقع، خاصة عندما نقف وراء المواهب المتميزة.