جدول مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال عيد الفطر 2025

مواعيد عمل الخط الأول لمترو الأنفاق في عيد الفطر 2025

الرياض - أميرة القحطاني - تُعدُّ مترو الأنفاق وسيلة النقل الرئيسية في العديد من المدن الكبرى، حيث تُساهم بشكل كبير في تسهيل الحركة المرورية وتخفيف الاكتظاظ،مع اقتراب احتفالات عيد الفطر المبارك لعام 2025، يحرص العديد من المواطنين وزوار المدينة على معرفة مواعيد عمل المترو، خاصةً في أيام العيد،لذلك، سنتناول في هذا المقال مواعيد عمل الخطوط المختلفة لمترو الأنفاق خلال عيد الفطر 2025، وآلية تنظيم هذه المواعيد لتلبية احتياجات الركاب،

إن الخط الأول لمترو الأنفاق، الذي يمتد من حلوان إلى المرج الجديدة، يعد من أكثر الخطوط استخداماً في العاصمة،ومن المتوقع أن يتم تعديل مواعيد تشغيل هذا الخط خلال عيد الفطر لتلبية ال في أعداد الركاب،عادةً، سيكون التشغيل من الساعة الخامسة صباحاً حتى منتصف الليل، مع عدد القطارات في أوقات الذروة،كما سيتم توفير خدمات إضافية في أيام العيد ليتسنى للركاب التنقل بسهولة وسرعة،

مواعيد الخط الثاني لمترو الأنفاق في عيد الفطر 2025

يتصل الخط الثاني لمترو الأنفاق بين الجيزة ومدينة نصر، وهو أيضاً يحظى بشعبية كبيرة،ستتم مواكبة مواعيد هذا الخط لاحتياجات الركاب في العيد، حيث سيتم تشغيل القطارات من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً،سيكون هناك اهتمام خاص بتخفيض فترات الانتظار بين القطارات خلال ساعات الذروة، مما سيساعد في تقليل الازدحام وضمان راحة الركاب،

مواعيد الخط الثالث لمترو الأنفاق في عيد الفطر 2025

يتواجد الخط الثالث الذي يمتد من العتبة حتى الهرم، ويعتبر أحد أحدث الخطوط في الشبكة،في عيد الفطر 2025، سيتم تشغيل هذا الخط أيضاً وفق مواعيد خاصة تتناسب مع احتفالات العيد، حيث يُتوقع أن يبدأ التشغيل مبكراً في الصباح وينتهي في وقت متأخر من الليل، مع توفير خدمات داخلية متعددة لتعزيز راحة الركاب وتسهيل تنقلاتهم،

في الختام، تظل مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال عيد الفطر 2025 من الأمور المهمة التي تسهل تنقل المواطنين وتلبّي احتياجاتهم أثناء الاحتفالات،إن توفير خدمات إضافية و عدد القطارات خلال أوقات الذروة يساعد على تعزيز تجربة المستخدم،مع العلم أن الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق ستعمل بتوافق مع توجيهات إدارة النقل، مما يعكس اهتمام الدولة برفع مستوى الخدمة وتحسين جودة النقل العام،