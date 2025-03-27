أولجا تحسم الجدل: هل تألقت مي عمر في مشاهد الرقص بمسلسل إش إش؟

الرياض - أميرة القحطاني - يمتاز الفن بالطابع الديناميكي والتغير المستمر، حيث تسعى النجوم دائمًا لتقديم أعمال تعكس تطورهم الفني،في إطار هذا التطور، جاء مسلسل “إش إش” الذي يعرض ضمن موسم رمضان 2025، ليسلط الضوء على الفنانة مي عمر،هذا المسلسل فتح باب النقاش حول بعض المشاهد، خاصة تلك المتعلقة بالرقص،بشكل خاص، أثارت تصريحات الراقصة الروسية أولجا جدلًا حول قدرة مي عمر على أداء تلك المشاهد بنفسها أم أنها استخدمت “دوبليرة” خصيصًا لهذا الغرض.

جدل حول دور مي عمر في مسلسل “إش إش”

حسمت الراقصة الروسية أولجا الجدل حول ما إذا كانت مي عمر قد استخدمت راقصة دوبليرة لأداء مشاهد الرقص في مسلسل “إش إش”،من خلال مجموعة من الصور التي نشرتها على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت أولجا تعاونها مع المخرج محمد سامي من كواليس التصوير، مُعلنةً أنها قامت بأداء هذه المشاهد بنفسها،هذا التنويه جعل الجمهور يتساءل عن مهارات مي عمر وكيفية تحضيرها لهذا الدور.

أبطال مسلسل “إش إش”

شارك في مسلسل “إش إش” مجموعة من الأسماء اللامعة في مجال الفن،إلى جانب مي عمر، نجد النجوم مثل ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، وعصام السقا،هذا التنوع في الأسماء يعكس قيمة العمل واهتمامه بتقديم محتوى متميز يظهر مواهب مختلفة،تأليف وإخراج محمد سامي أضافا بُعدًا إضافيًا للرواية، مما جعل التوقعات مرتفعة من الجمهور.

مستجدات حول دور مي عمر في المسلسل

تعتبر شخصية مي عمر في “إش إش” مختلفة تمامًا عما قدمته سابقًا،تجسد في المسلسل دور راقصة من الطبقة المتوسطة، وهو تحدٍ جديد يُظهر ملامح شخصيتها بشكل مبهر، حيث تسلط الأحداث الضوء على تحدياتها وحياتها في محافظة الإسكندرية،يتكون المسلسل من 30 حلقة، مما يوفر مساحة كافية لتطوير شخصيات متعددة وتقديم مشاهد مؤثرة.

أعمال مي عمر السابقة

تُعتبر تجربة مي عمر في فيلم “الغربان” آخر أعمالها حيث يُتوقع طرحه قريبًا،الفيلم يُغوص في حقبة الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا في معركة رومل في العلمين،من خلال تقديم هذا العمل، يظهر إبداع مي عمر في اختيار الأدوار التي تتطلب استعدادًا جسديًا ونفسيًا، كما يتضح أن جزءًا كبيرًا من التصوير تم في روسيا وترتبط أحداثه بأجواء التوتر السياسي في العالم.

أبطال فيلم “الغربان”

بجانب عمرو سعد، تشكل كوكبة من النجوم فريق العمل في فيلم “الغربان”، بما في ذلك عائشة بن أحمد وعبد العزيز مخيون،يعتبر هذا التجمع الفني علامة فارقة في الصناعة السينمائية المصرية، حيث تجمع بين الثقافات المختلفة ويؤكد أن الفن ليس له حدود،من خلال جميع هذه الأعمال، تعكس مي عمر تطلعات جديدة تمس جمهورها وتطور مسيرتها الفنية.

إجمالًا، يساهم مسلسل “إش إش” إضافة جديدة لمشوار مي عمر الفني، بينما يعكس النقاش الجدل المرتبط بالرقص ومهارات أداء النجوم في العصر الحديث،يبقى الجمهور متشوقًا لمتابعة العمل ومشاهدة ما ستحملها الحلقات القادمة،إن الأهمية التي يُوليها الفنانون لمهاراتهم تجسد شغفهم واحترافيتهم، مما يُبشر بمستقبل مشرق للفنون المصرية.