أروع أوقات صلاة التهجد في رمضان 2025: لا تفوت الفرصة!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر صلاة التهجد من السنن النبوية المؤكدة التي ينصح بها المسلمون، حيث تُؤدى بعد صلاة العشاء وتستمر حتى قبيل صلاة الفجر،يدل على فضلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث تُحظى بأهمية كبيرة في مختلف شهور السنة، وخاصة في شهر رمضان المبارك،تتيح هذه الصلاة للمسلم فرصة التواصل مع الله من خلال الدعاء والتضرع، وتعزز الإيمان وترطب القلوب بذكر الله.

تهدف هذه المقالة إلى استعراض المعلومات المتعلقة بصلاة التهجد، بما في ذلك أفضل أوقاتها، كيفية أدائها، وعدد ركعاتها، فضلاً عن أدعية العشر الأواخر من رمضان،من خلال هذا الموضوع، نأمل في تعزيز فهم المسلمين لأهمية هذه الصلاة، وأفضل الطرق لأدائها، مما يسهم في تقوية الروابط الروحية والعبادة في قلوبهم.

موعد صلاة التهجد في شهر رمضان 2025

تُؤدى صلاة التهجد في وقت متأخر من الليل، حيث تبدأ بعد انتهاء صلاة العشاء وتستمر حتى وقت الفجر،يُفضل الكثير من العلماء والمشايخ أداء هذه الصلاة في الثلث الأخير من الليل، وذلك اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال “أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل”،يعد هذا الوقت من أفضل الأوقات للمناجاة والتضرع إلى الله، حيث يكون العبد أقرب إلى ربه في هذا الوقت.

كيفية أداء صلاة التهجد في رمضان 2025

تتكون صلاة التهجد من ركعتين، ويمكن للمسلم أن يكررها حسبما تيسر له، على أن يُختمها بركعة وتر،عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي في الليل مثنى مثنى”، مما يعني أن الأداء المتكرر مطلوب مع الختم بركعة بواحدة،لا يوجد عدد مُحدد للركعات، مما يعكس مرونة صلاة التهجد وحرية المسلم في التأدية.

كم ركعة صلاة التهجد

تعددت الروايات حول عدد ركعات صلاة التهجد، ولكن يتفق العديد من العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عادة 11 ركعة أو 13 ركعة،في هذا الصدد، يُمكن الإشارة إلى حديث نبوي يوضح كيفية بدء الصلاة، حيث قال رسول الله “إذا قام أحدُكم من الليلِ، فلْيَفْتَتِحْ صلاتَه بركعتَينِ خفيفتين”،بهذا، يبرز أهمية الاعتدال في العبادة.

متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان 2025

ستبدأ صلاة التهجد في رمضان 2025 بشكل خاص في الليالي الوترية من العشر الأواخر من الشهر الفضيل،إليكم التواريخ الخاصة بهذه الليالي

ليلة 21 رمضان من مغرب الخميس 20 مارس 2025 حتى فجر الجمعة 21 مارس.

ليلة 23 رمضان من مغرب السبت 22 مارس حتى فجر الأحد 23 مارس.

ليلة 25 رمضان من مغرب الإثنين 24 مارس حتى فجر الثلاثاء 25 مارس.

ليلة 27 رمضان من مغرب الأربعاء 26 مارس حتى فجر الخميس 27 مارس.

ليلة 29 رمضان من مغرب الجمعة 28 مارس حتى فجر السبت 29 مارس.

أفضل أدعية العشر الأواخر من رمضان 2025

إن الدعاء في العشر الأواخر من رمضان يُعتبر من الأعمال المباركة التي ينبغي على المسلمين الالتزام بها،ومن بين الأدعية المستحبة ما يلي

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني.

اللهم اجعلنا من المقبولين، واغفر لنا ذنوبنا واعتق رقابنا من النار.

اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر، واكتب لنا فيها مغفرة ورحمة وعتقاً من النيران.

اللهم أصلح لي ديني ودنياي وآخرتي، واجعل آخر كلامنا في الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله.

دعاء ليلة القدر 2025

ليلة القدر تحمل مكانة خاصة في قلوب المسلمين، وهي تعتبر ليالي الرحمة والمغفرة،من الأدعية المستحبة في هذه الليلة

اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، وبركتها، ونورها، ورحمتها، وعتقها من النار.

اللهم اجعلني من المقبولين في ليلة القدر، واكتب لي فيها الرحمة والمغفرة.

اللهم اعتق رقابنا من النار، واغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا.

في الختام، تتجلى أهمية صلاة التهجد في بناء علاقة قريبة بين العبد وربه، إذ تعزز من روحانية المؤمن في أوقات القربى وإقبال العباد إلى الله،إن اتباع السنة النبوية في أداء هذه الصلاة له دور كبير في تقوية الإيمان، وحسن الخاتمة،المستحسن أيضاً الالتزام بالأدعيات المأثورة خلال العشر الأواخر من رمضان، مما يزيد من تقبل الطاعات،نسأل الله أن يوفقنا جميعاً للقيام بعبادته والإخلاص في الدعاء، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.