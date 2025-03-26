ملك زاهر تشارك رسالة مؤثرة لوالدها بعد نجاحهما المشترك في «سيد الناس» | صورة

الرياض - أميرة القحطاني - تمثل تجربة العمل الفني في مجال الدراما إحدى أهم مراحل التطور الفني للفنانين، حيث تُتيح لهم الفرصة للتعبير عن قدراتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة،وقد أعربت الفنانة ملك زاهر، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، عن سعادتها بالتعاون مع والدها، النجم أحمد زاهر، في مسلسل “سيد الناس”، الذي تم عرضه ضمن أعمال موسم دراما رمضان 2025،تؤكد هذه التجربة على أهمية الروابط الأسرية في عالم الفن وتأثيرها الإيجابي على الأداء.

التوتر عند بدء التصوير

في سياق هذه التجربة، كشفت ملك زاهر عن شعورها بالتوتر في بداية تصوير المسلسل، حيث وصفت تلك اللحظات بأنها من أصعب وأبزر مراحل التصوير، قائلة “ده كان من أوائل أيام التصوير وحقيقي كنت متوترة جدا جدا”،هذا التوتر يعكس الضغوط النفسية التي يواجهها الفنانون عندما يدخلون في تحديات جديدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات صعبة تتطلب منهم مجهوداً عاطفياً وفنياً كبيراً.

الدعم الأسري وأهميته

أضافت ملك زاهر أنها واجهت تحديات متعددة، سواء من ناحية الحالة النفسية أو من خلال الشخصية المعقدة التي أدت دورها،وأشارت إلى دعم والدها الكبير لها خلال هذه المرحلة، حيث قالت “كان لازم أكون واثقة في نفسي، وكنت محتاجة لمساندته”،هذا النوع من الدعم الأسري يعزز من قدرة الفنانين على تقديم أفضل ما لديهم ويعكس مدى أهمية وجود شخص قريب من الفنان يمكنه أن يكون له السند والمشجع.

مواعيد عرض مسلسل سيد الناس

للذين يتابعون مسلسل “سيد الناس”، تُعرض الحلقة 26 على قناة إم بي سي مصر في الساعة الحادية عشرة مساءً، مع إعادة عرض الحلقة في الساعة 5 مساء اليوم التالي،كما يمكن للمشاهدين متابعة المسلسل عبر منصة شاهد في تمام الساعة الحادية عشر،توفر هذه المواعيد تنوعاً في خيارات المشاهدة وتساعد على الوصول لأكبر عدد من الجمهور.

أبطال المسلسل وتفاصيل أخرى

المسلسل يتمتع بوجود مجموعة من النجوم البارزين، مثل عمرو سعد، وريم مصطفى، وأحمد زاهر، وإلهام شاهين، وغيرهم من الأسماء اللامعة،يستعيد هذا العمل الدرامي العديد من المحاور الاجتماعية والإنسانية، ويعكس كذلك تجارب الحياة التي يمر بها الأفراد في مجتمعاتهم،المسلسل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، مما يزيد من عمق التجربة الفنية المقدمة.

توضح تجربة ملك زاهر في مسلسل “سيد الناس” أهمية الدعم الأسري والتعاون بين الأجيال المختلفة في مجال الفن، مما يسهم في خلق أعمال درامية مميزة تلعب دورًا في تشكيل الوعي الثقافي،من خلال هذه التجربة، نستطيع أن ندرك أن التحديات التي يواجهها الفنانون تتطلب شجاعة، وصبر، ومساندة حقيقية من الأحباء،تبقى أعمالهم تتحدث عن تجاربهم وتطلعاتهم المستقبلية.