نهى عابدين تفاجئ الجميع بكشفها عن خيانة المقربين لها!

الرياض - أميرة القحطاني - تعد التجارب الشخصية والتحولات النفسية التي يمر بها الأفراد عند التعرض للخيانة من المواضيع الحساسة التي تثير اهتمام الكثيرين،وتوضح الفنانة نهى عابدين، في تصريحاتها الأخيرة، كيف أثّرت خيانات من أقرب الأشخاص عليها، مما أدى إلى دخولها في حالة من الاكتئاب،تحمل هذه القصة عواطف معقدة وتجسد كيفية تعامل الإنسان مع الألم النفسي الناتج عن العلاقات المزعزعة،هذه التجارب تفتح بابًا للنقاش حول مفاهيم الصداقة، العائلة، وصعوبات الحياة.

تعرض نهى عابدين للخيانة

كشفت نهى عابدين خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج «أسرار»، عن معاناتها من الاكتئاب بسبب خيانات تعرضت لها من أشخاص مقربين منها،وأكدت أنه ليس من الضروري أن تكون الخيانة مرتبطة بعلاقة عاطفية، بل يمكن أن تأتي من صديقة قريبة أو أحد أفراد العائلة،تلك التجربة المريرة دفعتها إلى التفكير في الاعتزال، لكنها في نهاية المطاف قررت العودة إلى الحياة الفنية، رغم صعوبة تلك المرحلة.

تأثير فقدان والدها

تأثرت نهى عابدين بوفاة والدها في سن الخامسة، حيث أشارت إلى أن غيابه شكل جزءًا كبيرًا من شخصيتها وتفكيرها،فقد كان فقدان الأب تجربة قاسية عليها، وقد أثرت بشكل كبير على نظرتها للحياة وعلاقاتها بالآخرين،ولأن والدتها لم تكن بجوارها بشكل دائم، كانت نهى تضطر إلى مواجهة تحديات الحياة بمفردها وتجربة صراعات عديدة في محاولة لتحقيق التوازن.

آخر أعمال نهى عابدين الفنية

تستمر نهى عابدين في تقديم أعمال فنية مميزة، وآخرها كان مسلسل «شهادة معاملة أطفال» الذي عرض في رمضان 2025،حقق هذا العمل نجاحًا كبيرًا في الوسط الفني والجماهيري،يتناول المسلسل أحداثًا كوميدية، مما يعطي لمحة عن قدرة نهى على تجسيد شخصيات متنوعة تجمع بين الحزن والفرح.

نبذة عن مسلسل شهادة معاملة أطفال

تدور أحداث مسلسل «شهادة معاملة أطفال» حول شخصية محمد هنيدي، الذي يلعب دور محامٍ يدخل في غيبوبة ليفيق منها بعد 20 عامًا،تبرز القصة التغييرات الاجتماعية التي تحدث خلال تلك الفترة وكيف يواجه البطل تحديات جديدة في محيطه،يتميز العمل بأسلوبه الكوميدي، مما يجعله محط أنظار للمشاهدين.

أبطال العمل الفني

يشارك في المسلسل مجموعة من الفنانين المتميزين، مثل هنا شيحة، سامي مغاوري وصبري فواز،يعكس تجمع هؤلاء الممثلين تنوع الأداء الفني ويضمن تقديم محتوى مميز يجذب الجمهور،وقد أُنتج العمل بإشراف جمال العدل، في حين كتب السيناريو أحمد عبد الله وأخرجه سامح عبد العزيز.

في ختام هذه الدراسة، يُعبر مسار حياة الفنانة نهى عابدين عن التجارب الإنسانية التي نمر بها جميعًا، وتشدد قصتها على أهمية التغلب على المحن والصمود أمام التحديات،ينير هذا النقاش الطريق أمام آخرين يواجهون الصعوبات، ويدل على أن الفنون تعكس المعاناة والأمل في الحياة، خاصة في أوقات الأزمات،تعود نهى، كشخصية فنية قوية، لتضفي على مشهد الفن العربي لمسة من الأصالة والتجدد.