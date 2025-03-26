المفتي يكشف عن علامات ليلة القدر ويكشف خرافات شائعة يجب الحذر منها

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر ليلة القدر من الأوقات الشريفة التي يترقبها المسلمون في شهر رمضان المبارك، لما لها من معاني عظيمة وثواب كبير،وقد تميزت هذه الليلة بخصائص فريدة تجعلها محط اهتمام الباحثين، حيث يُعتبر قيامها من أعظم أعمال العبادة،في هذا البحث، سنسلط الضوء على العلامات والدلائل التي تشير إلى اقتراب ليلة القدر، ونستعرض الآراء المختلفة حول هذا الموضوع، مما يساعد المسلمين على الاستفادة القصوى من هذه الليلة المباركة.

أهمية ليلة القدر في الإسلام

ليلة القدر لها مكانة رفيعة في الإسلام، إذ يُعتقد أنها ليلة يحدد فيها القدر للعام بأكمله، مما يجعل من دعاء المؤمن في هذه الليلة أمراً ذا أثر عميق،يذكر القرآن الكريم، في سورة القدر، فضل هذه الليلة التي تُعد خيرًا من ألف شهر، مما يزيد من أهمية التعبد فيها، والتوجه إلى الله بالدعاء والعبادات.

الأحاديث النبوية عن ليلة القدر

تشير الأحاديث النبوية إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، حيث قال “تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان”،وهذا يعكس أهمية الاجتهاد في العبادة خلال هذه الأيام، ويحث المسلمين على استغلال الفرص الممنوحة لهم للتقرب إلى الله.

علامات ليلة القدر

تتعدد العلامات والدلائل المرتبطة بليلة القدر، ومن أبرزها الهدوء الذي يعم الأماكن، والشعور بأن الأجواء تنبعث منها روحانية خاصة، فضلاً عن أن الملائكة تنزل بكثرة في هذه الليلة،كما أن هناك اعتقاد بأن لصلاة المؤمن في هذه الليلة فضلاً خاصاً، مما يستوجب الحرص على القيام بالأعمال الصالحة.

الممارسات المستحبة في ليلة القدر

يُستحب للمسلمين في ليلة القدر الإكثار من الدعاء، قراءة القرآن، واستغفار الله، حيث إن هذه الأعمال تعزز من فرصة قبول الدعوات،يشجع العلماء على تخصيص جزء من هذه الليلة للصلاة والذكر الجماعي، إذ تُعتبر من أعظم الطاعات التي يمكن القيام بها في تلك الأمسية المباركة.

التأثير الروحي لليلة القدر

تترك ليلة القدر أثراً روحياً عميقاً في نفوس المؤمنين، حيث تُعزز من إيمانهم وتقربهم إلى الله،فاستغلالها يُعني عودة النفس إلى قيمها ومبادئها، مما يُسهم في التقوى والاعتدال في السلوك، ويُعتبر فرصة لتجديد العهد مع الله، والتأمل في مسيرة الحياة.

في الختام، تُعتبر ليلة القدر من أعظم الليالي في العام، والتي تمنح المؤمنين فرصة للتفكر والتقرب إلى الله،لذلك، يُنصح المسلمين بالدعاء والقيام بالأعمال الصالحة دون انقطاع، والتحري عن هذه الليلة المباركة، على أمل أن ينالوا مغفرة الصيف ويشهدوا ليلة القدر بقلوبهم وأفئدتهم المملوءة بالإيمان.