طاهر محمد طاهر: “تفوقي على رمضان صبحي والشحات يتفوق على زيزو”

الرياض - أميرة القحطاني - عُرف طاهر محمد طاهر كأحد أبرز نجوم كرة القدم في مصر، وقد أثار الجدل مؤخرًا بتصريحاته المثيرة عن زملائه اللاعبين،في حديثه على قناة MBC مصر في برنامج “رامز إيلون مصر”، قارن طاهر نفسه برمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق، مدعياً أنه يتفوق عليه من حيث المهارة والاحترافية،تضم هذه التصريحات أبعادًا تتعلق بالروح التنافسية المميزة في عالم كرة القدم، وفيما يلي تفاصيل حول مواقف طاهر وآرائه.

تصريحات مثيرة حول رمضان صبحي

خلال اللقاء، صرح طاهر محمد طاهر قائلاً “أنا أحرف من رمضان صبحي”، وهو تصريح يعكس ثقة اللاعب بنفسه وقدراته الفنية،يشير هذا النوع من التصريحات إلى الرغبة في إثبات الذات والنزعة التنافسية بين اللاعبين، والتي تعتبر من العوامل المهمة في تعزيز الأداء على أرض الملعب،هذا مقارنة مع رمضان صبحي، اللاعب ذو التاريخ الطويل مع الأهلي وتجربته الاحترافية، تجعل أراء طاهر تكتسب طابعًا خاصًا.

الإشادة بلاعب الزمالك

تحدث طاهر أيضًا عن نبيل عماد دونجا، لاعب الزمالك، مؤكدًا أنه كان يشجع الأهلي وطموحه كان في الانضمام إليه،تبرز هذه الإشارة الجانب العاطفي الذي يتعلق بالانتماء للأندية، وكيف أن الجماهير ترى نفسها في لاعبيها،وعندما سُئل طاهر عن إمكانية انتقاله إلى الزمالك، أكد أنه لا يخطط لذلك، مضيفًا أن حسين الشحات “أحرف من زيزو”،هنا يظهر تأثير المنافسة بين الأندية على العلاقات بين اللاعبين.

تجربة مقالب رامز جلال

خضع طاهر لتجربة مقالب برنامج “رامز إيلون مصر”، حيث تعرض لإصابة طفيفة خلال إحدى فقرات البرنامج،عندما أصيب في يده اليسرى، بدت ردود فعله طبيعية ومرحة، فقال “إيه ده.،دي اتفتحت”،يتضح من هذا أن طاهر أظهر قدرة على مواجهة المواقف الصعبة بروح مرحة، مما يجعله أحد الشخصيات المحبوبة لدى الجمهور،كما أظهر طاهر موهبة حارس المرمى بتصديه للكرات، مما دفع رامز جلال للتهنئة بطريقة فكاهية.

آلية البرنامج وأجواء الفكاهة

برنامج “رامز إيلون مصر” يركز على إيهام الضيوف بمشاركة في برنامج لاكتشاف المواهب العلمية، مع مندوبين بارزين مثل نوال الزغبي ومحمد نور في لجنة التحكيم،يتحول البرنامج في النهاية إلى مقلب مفاجئ، مما يجعل الأجواء شيقة ومليئة بالتشويق،الطابع الفكاهي في البرنامج يساهم في جذب المشاهدين ويعزز من تفاعل الجمهور مع حلقات البرنامج، مما يجعلهم يرغبون في متابعة كل جديد يتعلق بالكرة المصرية.

في الختام، يزيد طاهر محمد طاهر من التأكيد على أهمية الروح التنافسية في عالم كرة القدم، حيث يعكس تصريحه عن رمضان صبحي وتوجهاته الشخصية عن دونجا جوانب من حياة اللاعبين واحترافيتهم،تُعد تلك الأحاديث جزءًا من هوية اللاعبين في الأندية الرياضية وتُبرز عوالم العلاقات والمعايير التي تحدد النجاح في هذه الرياضة،كما تُظهر تجاربهم في البرامج التلفزيونية كيفية تعاملهم مع الضغوط، مما يضيف بُعدًا إنسانيًا للفنون الكروية.