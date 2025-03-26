«هل نرتدي ملابس صيفية أم شتوية؟ حالة الطقس في عيد الفطر 2025»

الرياض - أميرة القحطاني - مع اقتراب عيد الفطر المبارك في عام 2025، يبقى المواطنون في حالة ترقب شديد لمعرفة حالة الطقس التي سترافق هذا العيد، خاصةً مع التغيرات المناخية التي قد تؤثر على الأجواء،يتساءل الكثيرون عما إذا كانت درجات الحرارة سترتفع أم ستظل في حدود المعقول، مما يدعو إلى دراسة وتحليل الظواهر الجوية المتوقعة خلال هذه الفترة،يعد عيد الفطر مناسبة خاصة ينتظرها الجميع، لذا فإن معرفة الطقس ستُساعد الناس على اتخاذ احتياطاتهم في الملابس والنشاطات الخارجية.

حالة الطقس في عيد الفطر 2025

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن الحالة المتوقعة لطقس عيد الفطر 2025 ستشهد أجواء معتدلة نسبياً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة،على الرغم من دخول فصل الربيع بصورة رسمية، إلا أن الاحتمالات تشير إلى طقس معتدل خلال النهار وبارد في الليل، مما يثير اهتمام الجميع لأهمية الاستعدادات المطلوبة في هذه الأجواء المتقلبة،من الضروري أن يكون المواطنون على دراية بتغيرات الطقس المفاجئة التي قد تحدث في هذه الفترة.

الشبورة المائية والأجواء صباحًا

من المتوقع أن تشهد بعض المناطق تكوّن الشبورة المائية خلال الصباح الباكر، تحديدًا من الساعة الثالثة حتى التاسعة، وخاصةً في الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية،تعتبر هذه الظاهرة واحدة من العوامل المؤثرة التي قد تؤثر على حركة التنقل في فترة العيد، مما يستدعي ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال عيد الفطر

تشير التوقعات أيضاً إلى وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، وقد تكون رعدية أحيانًا، وخاصةً في مناطق مثل جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد،تعتبر هذه الظواهر الجوية دليلاً على عدم استقرار الطقس، مما يدفع المواطنين إلى التخطيط بشكل أفضل لأوقاتهم سواء في السفر أو النشاطات الأخرى خلال فترة العيد.

نصائح للأجواء المتغيرة خلال العيد

مع تزايد حالات التقلب في الطقس، نصحت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين بعدم الانخداع بالأجواء، حيث يُفضل ارتداء ملابس شتوية خفيفة أو خريفية، وأخذ الجاكيت عند الخروج ليلاً، بسبب الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة،من الضروري عدم التسرع في التخلي عن الملابس الشتوية، لأن التقلبات المفاجئة قد تؤدي إلى إصابة البعض بنزلات برد، وهو ما يجب تجنبه خلال عطلة العيد.

في الختام، تعتبر معرفة حالة الطقس خلال عيد الفطر 2025 من الأمور الضرورية التي يحتاجها المواطنون للتخطيط الجيد لنشاطاتهم،من المهم متابعة توقعات الأرصاد الجوية وتجنب ارتكاب الأخطاء في اختيارات الملابس،إن الاستعداد لهذه التغيرات سيمكن المواطنين من قضاء عيد مريح وآمن دون التعرض لأي ظروف جوية غير مرغوب فيها،لذا، يجب أن يكون الجميع على استعداد لمواجهة التحديات الجوية التي قد تظهر في الأيام القليلة المقبلة.