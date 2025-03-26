أسعار كحك العيد 2025: اكتشف أفضل العروض في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر صناعة كحك العيد والبسكويت من أبرز العادات المصرية المتجذرة في الثقافة الشعبية منذ العصور الفرعونية،تعكس هذه العادة أهمية الأعياد في الحياة الاجتماعية للمصريين، وخاصة عيد الفطر الذي يرتبط بالعديد من التقاليد التي تعزز الروابط الأسرية،مع اقتراب عيد الفطر لعام 2025، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة أسعار كحك العيد في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، مما يعكس التوجه العام نحو الاستعداد للاحتفال بهذه المناسبة.

أسعار كحك العيد 2025

في هذا الإطار، يشير موقع «الأسبوع» إلى تفاصيل أسعار كحك العيد المختلفة في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، حيث تساهم هذه الأسعار في توجيه خيارات المستهلكين وتحديد ميزانياتهم،يتراوح سعر كيلو كحك العيد بين أنواع متعددة ومختلفة من الحشوات، الأمر الذي يعكس تنوع السوق المصري واستجابة المنتجين لرغبات المستهلكين.

أسعار كحك العيد 2025 في الأسواق

– بلغ سعر كيلو كحك سادة بالسمنة العادية نحو 150 جنيهًا.

– سجل سعر كيلو كحك بالملبن بالسمنة العادية نحو 180 جنيهًا.

– بلغ سعر كيلو كحك بالعجوة بالسمنة العادية نحو 180 جنيهًا.

– سجل سعر كيلو كحك بالمكسرات بالسمنة العادية نحو 180 جنيهًا.

– بلغ سعر كيلو كحك سادة بالسمنة البلدي نحو 220 جنيهًا.

– بلغ سعر كيلو كحك بالملبن بالسمنة البلدي نحو 250 جنيهًا.

– سجل سعر كيلو كحك بالعجمية بالسمنة البلدي نحو 250 جنيهًا.

– بلغ سعر كيلو كحك بالعجوة بالسمنة البلدي نحو 250 جنيهًا.

– بلغ سعر كيلو كحك بالمكسرات بالسمنة البلدي نحو 250 جنيهًا.

– سجل سعر كيلو بسكويت سادة نحو 180 جنيهًا.

– بلغ سعر كيلو بيتي فور نحو 200 جنيه.

– سجل سعر كيلو غُريبة نحو 200 جنيه.

أسعار كحك العيد 2025 في المجمعات الاستهلاكية

– بلغ سعر كيلو كحك سادة نحو 170 جنيهًا.

– سجل سعر كيلو كحك بالملبن نحو 160 جنيهًا.

– سجل سعر كيلو كحك بالمكسرات نحو 230 جنيهًا.

– بلغ سعر كيلو بسكويت نشادر نحو 170 جنيهًا.

– سجل سعر كيلو غُريبة سادة نحو 180 جنيهًا.

– بلغ سعر كيلو غُريبة باللوز نحو 210 جنيهات.

– سجل سعر كيلو بيتي فور عادي نحو 190 جنيهًا.

– بلغ سعر كيلو بيتي فور لوكس نحو 220 جنيهًا.

– سجل سعر كيلو بيتي فور سابليه نحو 220 جنيهًا.

– بلغ سعر كيلو كوكيز نحو 190 جنيهًا.

أسعار كحك العيد 2025 في منافذ التموين

– سجل سعر كيلو كحك سادة نحو 160 جنيهًا.

– سجل سعر كيلو كحك ملبن نحو 170 جنيهًا.

– سجل سعر كيلو كحك بالمكسرات نحو 230 جنيهًا.

– سجل سعر كيلو غُريبة سادة نحو 180 جنيهًا.

– سجل سعر كيلو غُريبة باللوز نحو 210 جنيهات.

– سجل سعر كيلو بيتي فور عادي نحو 190 جنيهًا.

– سجل سعر كيلو بيتي فور لوكس نحو 220 جنيهًا.

– سجل سعر كيلو بيتي فور سابليه نحو 220 جنيهًا.

– سجل سعر كيلو بسكويت نشادر نحو 170 جنيهًا.

– بلغ سعر علبة مشكلة 1 كيلو نحو 180 جنيهًا.

– سجل سعر علبة مشكلة 2 كيلو نحو 350 جنيهًا.

– سجل سعر علبة مشكلة 3 كيلو نحو 520 جنيهًا.

أسعار كحك العيد بالمخابز

– سجل سعر كيلو الكحك السادة في المخابز بنحو 280 جنيهًا.

– بلغ سعر كيلو الكحك المشكل في المخابز نحو 450 جنيهًا.

تعتبر أسعار كحك العيد في مصر لعام 2025 مؤشراً مهماً للعديد من الأسر التي تخطط للاحتفال بعيد الفطر،يبرز هذا التقرير أهم الخيارات المتاحة في الأسواق، مما يساعد المستهلكين في تحديد احتياجاتهم،يشمل البحث كافة أنواع الكحك والبسكويت المتاحة، مما يعكس التنوع والاختيار المتاح أمام المستهلكين،تظل أسعار كحك العيد موضوعاً ساخناً يعكس الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري، ويستحوذ على اهتمام الجميع في كل عام.