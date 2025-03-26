سعر الذهب في تركيا اليوم: تحديث الأربعاء 26 مارس 2025

الرياض - أميرة القحطاني - تشهد أسعار الذهب تغيرات مستمرة تعتبر شديدة الأهمية للمستثمرين والأفراد على حد سواء،يعد الذهب ملاذاً آمناً يلجأ إليه الكثيرون للحفاظ على الثروات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة،خلال هذا البحث، سيستعرض سعر الذهب في تركيا، بالإضافة إلى تأثير أسعار الذهب في مصر على السوق المحلّي والعالمي،سنناقش أيضاً العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب وكيفية متابعة هذه الأسعار بشكل فعّال.

سعر الذهب في تركيا

ارتفع سعر الذهب في تركيا اليوم، حيث وصل سعر أونصة الذهب إلى نحو 115.026.53 ليرة تركية،يتابع المستثمرون والأسواق هذه الأسعار بشكل دقيق نظرًا لأهميتها وتأثيرها العميق على الاقتصاد،ويعتبر الذهب في تركيا أحد أهم الأصول التي تسهم في استقرار السوق المحلي.

أسعار الذهب بالتفصيل

تتوزع أسعار الذهب في تركيا كالتالي

سعر كيلو الذهب 3.698.188.75 ليرة تركية.

سعر جرام الذهب عيار 24 3.698.19 ليرة تركية.

سعر جرام الذهب عيار 23 3.544.10 ليرة تركية.

سعر جرام الذهب عيار 22 3.390.01 ليرة تركية.

سعر جرام الذهب عيار 21 3.235.92 ليرة تركية.

سعر جرام الذهب عيار 18 2.773.64 ليرة تركية.

سعر جرام الذهب عيار 16 2.465.46 ليرة تركية.

سعر جرام الذهب عيار 14 2.157.28 ليرة تركية.

سعر جرام الذهب عيار 12 1.849.09 ليرة تركية.

سعر جرام الذهب عيار 10 1.540.91 ليرة تركية.

سعر جرام الذهب عيار 9 1.386.82 ليرة تركية.

سعر جرام الذهب عيار 8 1.232.73 ليرة تركية.

سعر جرام الذهب عيار 6 924.55 ليرة تركية.

سعر الذهب في مصر

تتباين أسعار الذهب في مصر بناءً على المصنعية التي يفرضها محلات الصاغة، حيث تتراوح أسعار المصنعية بين 30 و65 جنيهاً،تمثل المصنعية حوالي 7% إلى 10% من سعر جرام الذهب،ويستخدم الذهب في العديد من الثقافات كوسيلة للزينة والاستثمار، ولذلك فإن لتغيراته تأثيرات واسعة،يُعتبر الذهب عيار 24 هو الأكثر شيوعًا في دول الخليج، بينما يفضل الكثير في مصر الذهب عيار 21.

أسعار الذهب اليوم في مصر

– سعر الذهب عيار 24 4891 جنيهاً للجرام.

– سعر الذهب عيار 21 4280 جنيهاً للجرام.

– سعر الذهب عيار 18 3668 جنيهاً للجرام.

– سعر الجنيه الذهب 34240 جنيهاً.

– السعر العالمي الحالي للذهب 3022 دولار للأوقية.

يواجه المستثمرون تحديات مستمرة في عالم التجارة، حيث تتأثر أسعار الذهب بالعديد من العوامل من بينها التضخم واهتزازات الأسواق المالية،وفي الختام، تظل متابعة سعر الذهب أمرًا ضروريًا لمن يرغب في استثمار آمن،يمثل الذهب جزءًا أساسيًا من المدخرات الشخصية والاستثمارية، ويجب دائمًا ة الأسعار للتأكد من اتخاذ قرارات مالية مدروسة.