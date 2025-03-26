«هل تخطط للسفر قبل العيد؟ إليك طريقة حجز تذاكر القطارات أون لاين»

الرياض - أميرة القحطاني - مع اقتراب عيد الفطر 2025، يتزايد الاهتمام بكيفية حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت، خاصةً للأشخاص الذين يخططون للسفر لزيارة عائلاتهم أو قضاء العيد في وجهات سياحية،يُعتبر الحجز عبر الإنترنت خيارًا مثاليًا لتوفير الوقت والجهد وتجنب الازدحام،تُقدم الهيئة القومية لسكك حديد مصر مجموعة من الخيارات الملائمة لإتمام هذه العملية بسهولة ويسر، مما يسهل التخطيط للرحلات ويضمن تجربة سفر مريحة وآمنة.

طرق حجز تذاكر القطارات أون لاين

1- الموقع الرسمي للهيئة القومية لسكك حديد مصر

تُعد زيارة الموقع الرسمي للهيئة النقطة الأولى لحجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت،بعد التسجيل في الموقع، يمكن للمستخدم اختيار الرحلة المناسبة وتحديد المحطة وموعد السفر وتفاصيل أخرى، مما يسهل عملية الحجز بشكل كبير.

2- تطبيق سكك حديد مصر

يُمكن للمسافرين تحميل تطبيق «Egyptian National Railways» على الهواتف الذكية سواء كانت تعمل بنظام Android أو iPhone،يُتيح التطبيق للمستخدمين حجز التذاكر بسهولة أثناء التنقل، مما يُضيف مستوى من المرونة والراحة خلال عملية الحجز.

3- وكالات التحصيل الإلكتروني

تقدم شركات التحصيل الإلكتروني مثل «أمان، ضامن، وفوري» خدمات حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت، حيث تتيح إمكانية الدفع الفوري، مما يسهل العملية على المسافرين ويوفر لهم عدة خيارات متاحة.

4- مكاتب المدينة خارج المحطات

بالإضافة إلى الحجز عبر الإنترنت، يمكن للمسافرين حجز تذاكر القطارات من خلال مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات،هذا الخيار مناسب للأشخاص الذين يفضلون التفاعل المباشر مع العناصر البشرية في عملية الحجز.

خطوات حجز تذاكر القطارات أون لاين

لإجراء حجز ناجح لتذاكر القطارات عبر الإنترنت، يجب اتباع الخطوات التالية

زيارة الموقع الرسمي لسكك حديد مصر. إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب مسبق. اختيار نوع الرحلة (ذهاب فقط أو ذهاب وإياب) وتحديد المحطة وموعد السفر. اختيار نوع القطار (سريع، مكيف، عادي) وفئة العربة (درجة أولى، ثانية، أو ثالثة). ة تفاصيل الحجز، ثم الضغط على زر «الدفع» لإتمام العملية. استخدام بطاقة ائتمان أو محفظة إلكترونية لإجراء عملية الدفع. بعد إتمام الدفع، يمكن طباعة التذكرة أو حفظها على الهاتف المحمول.

نصائح لحجز تذاكر القطارات قبل عيد الفطر 2025

توفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر إمكانية حجز التذاكر قبل موعد الرحلة بـ 14 يومًا،يُفضل الحجز المبكر لضمان الحصول على تذاكر في المواعيد المناسبة خلال فترة عطلة عيد الفطر، نظرًا لتزايد الطلب على السفر خلال هذه الفترة، مما يجعل الحجز مبكرًا خطوة حكيمة.

سياسة إلغاء التذاكر

في حال حدث أي تغيير في خطط السفر، يُمكن إلغاء التذكرة وفقًا للسياسة التالية

خصم 25% إذا تم الإلغاء قبل 48 ساعة من موعد السفر.

خصم 50% إذا تم الإلغاء قبل 24 ساعة من السفر.

ختامًا، يُمثل حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت خيارًا ممتازًا للمسافرين الراغبين في توفير الوقت والجهد،يجب على الجميع الأخذ بعين الاعتبار العوامل المختلفة مثل فترة الحجز والسياسات المعمول بها،إن الاستعداد الجيد يمكن أن يضمن تجربة سفر مريحة وممتعة خلال عيد الفطر،من خلال استخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة، يمكن للمسافرين تخطيط رحلاتهم بشكل أسهل وتحقيق أقصى استفادة من أوقات إجازاتهم.