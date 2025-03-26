دعاء ليلة القدر 2025: أفضل الأدعية المستحبة في العشر الأواخر من رمضان!

الرياض - أميرة القحطاني - تحمل ليلة القدر في طياتها معنى عميقًا في حياة المسلمين، فهي تتسم بخصوصية كبيرة، حيث يترقبها المؤمنون بشوق لفضلها العظيم،ومن الملاحظ أن هذه الليلة تتزامن مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ويعتبر الكثير من المسلمين ليلة السابع والعشرين من رمضان هي ليلة القدر، رغم أن توقيتها الدقيق يبقى من علم الله وحده،في هذا البحث، سنتناول الأدعية المستحبة في ليلة القدر لعام 2025، وكذلك العلامات التي قد تشير إليها.

موعد ليلة القدر 2025

تعتبر ليلة القدر من الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان، وتشير الأحاديث النبوية إلى أنها تتكرر في ليالي معينة من هذه الفترة،وقد اتفق العديد من العلماء على أن ليلة 27 رمضان هي الأكثر احتمالًا أن تكون هي ليلة القدر، إلا أن المسلمين يؤمنون بأن تحديد هذه الليلة بدقة هو أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.

علامات ليلة القدر 2025

تتميز ليلة القدر بعدة علامات قد تدل على وقوعها، ومن أهم هذه العلامات

طلوع الشمس بيضاء بلا شعاع في اليوم الذي يليها.

شعور بالطمأنينة والسكينة يسود الأجواء خلال تلك الليلة.

نقاء السماء وصفاء الأجواء، مما يعكس هدوءًا وراحة نفسية.

الأدعية المستحبة في العشر الأواخر من شهر رمضان

تعتبر العشر الأواخر من رمضان فرصة ذهبية لطلب الرحمة والمغفرة، ومن الأدعية المستحبة التي يمكن ترديدها

اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعفُ عني.

اللهم اجعل لنا نصيبًا من رحمتك، واغفر لنا ذنوبنا، واعتق رقابنا من النار.

اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر، واكتب لنا فيها مغفرة ورحمة وعتقاً من النيران.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي.

اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله.

دعاء العشر الأواخر وأدعية ليلة القدر 2025

من الأدعية التي يمكن ترديدها في ليلة القدر

«اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، وبركتها، ونورها، ورحمتها، وعتقها من النار».

«اللهم اجعلني من المقبولين في ليلة القدر، واكتب لي فيها الرحمة والمغفرة والرضوان».

«اللهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم فغفرت لهم، ورضيت عنهم، وأكرمتهم بقبول حسن».

«اللهم اعتق رقابنا من النار، واغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا، وما قدمنا وما أخرنا».

دعاء ليلة القدر لجلب الرزق والخير

تعتبر ليلة القدر فرصة مناسبة لطلب الرزق والخير، ومن الأدعية التي يمكن استخدامها

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان قريبًا فيسره.

اللهم رب السموات السبع، رب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين.

يا رب، أرزقني من حيث لا أحتسب، وفرج كربتي، واقضِ حاجتي.

اللهم إني أسألك من الخير عاجله وآجله وأعوذ بك من الشر.

خلاصة القول، تُعد ليلة القدر من أعظم الليالي التي يجب على المؤمنين استغلالها في العبادة والدعاء، حيث بالتزامهم بالأدعية والأعمال الصالحة تنفتح عليهم أبواب الرحمة والمغفرة،لذلك، ينبغي للمسلمين أن يستعدوا لاستقبالها بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة، سائلين الله أن يكتب لهم الفلاح في هذه الليلة المباركة.