مواعيد عرض الحلقة 26 من مسلسل “وتقابل حبيب” والقنوات الناقلة – لا تفوتها!

الرياض - أميرة القحطاني - شهدت الدراما التلفزيونية مؤخرًا ازديادًا ملحوظًا في نسبة المشاهدة، ولا سيما مع عرض مسلسل “وتقابل حبيب” الذي تألقت فيه ياسمين عبد العزيز،يعتبر هذا العمل واحدًا من الأعمال الدرامية الأكثر شعبية، ويترقب الجمهور بشغف عرض الحلقة 26، التي من المتوقع أن تحمل الكثير من المفاجآت والتطورات في الأحداث،تتنوع موضوعاته بين الدراما الاجتماعية والتشويق، مما يجعله يلقى استحسان المشاهدين.

القنوات الناقلة لـ مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 26

يمكن للجمهور متابعة مسلسل “وتقابل حبيب” الحلقة 26 عبر مجموعة من القنوات التليفزيونية، بما في ذلك قناة dmc، وقناة dmc دراما،بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض الحلقة أيضًا على المنصات الرقمية مثل منصة watch it ومنصة شاهد،هذه التعددية في الخيارات توفّر للمتابعين فرصة مشاهدة المسلسل في الأوقات التي تناسبهم.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 26

يعرض المسلسل “وتقابل حبيب” عبر قناة DMC في المواعيد التالية

– العرض الأول الساعة 830 مساءً

– الإعادة الأولى الساعة 245 صباحًا

– الإعادة الثانية الساعة 130 ظهرًا

أما عبر قناة DMC دراما، فتكون مواعيد العرض كما يلي

– العرض الأول الساعة 600 مساءً

– الإعادة الأولى الساعة 430 صباحًا

– الإعادة الثانية الساعة 930 صباحًا

كما تتوفر جميع حلقات المسلسل على منصة Watch It الرقمية بعد عرضها على التلفزيون، مما يسهل على المشاهدين متابعتها في أي وقت.

ملخص أحداث مسلسل وتقابل حبيب

يدور مسلسل “وتقابل حبيب” في إطار درامي اجتماعي مشوق، حيث يعكس قضايا الخيانة الزوجية والصراعات الأسرية،يُظهر العمل رحلة البطلة “ليل”، التي تقوم بدورها ياسمين عبد العزيز، بعد اكتشافها خيانة زوجها “يوسف أبو العز”، والذي يجسد شخصيته الفنان خالد سليم،تبدأ الأحداث بالتطور، حيث تنشأ صراعات ومشاكل كبيرة بينها وبين عائلة زوجها، مما يزيد من تصاعد التوترات الدرامية في القصة.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

يضم مسلسل “وتقابل حبيب” مجموعة من الممثلين المتميزين، ومن أبرزهم ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، وصلاح عبد الله،يشارك أيضًا عدد من الوجوه الجديدة والموهوبة مثل بسنت شوقي، ورشوان توفيق، ومحمود ياسين جونيور، ومنة عرفة،يعد هذا التنوع في الأدوار والإنتاج عامل جذب كبير للمشاهدين.

تشير التوقعات إلى أن الحلقات القادمة ستواصل جذب المشاهدين، حيث تمثل “وتقابل حبيب” مثالًا على نجاح الدراما العربية في استقطاب الجمهور، من خلال تقديم قصص قريبة من واقع الحياة،يسعى القائمون على العمل إلى تقديم رؤية جديدة ومشوقة، مما يجعل حلقاته تحظى بمشاهدات عالية ومناقشات واسعة بين عشاق الدراما.