إيمي سمير غانم تكشف عن لافتة مؤثرة: “هنا عاشا دلال عبد العزيز وزوجها” | تفاصيل حصرية

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الفنانة إيمي سمير غانم واحدة من أبرز الشخصيات في عالم الفن المصري، حيث عرفها الجمهور جماهيرياً منذ انطلاقتها في مجال التمثيل،في الآونة الأخيرة، شاركت إيمي سمير غانم مع متابعيها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» لافتة تحمل عبارة «هنا عاش الراحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم»، مما أعاد إلى الأذهان الذكريات الأليمة للراحلين الذين تركوا بصمة كبيرة في مجال الفن،هذه المشاركة أثارت الكثير من التعليقات والتفاعلات، حيث أبدى المتابعون مشاعرهم تجاه الراحلين.

إحياء الذكريات والارتباط العاطفي

عند نشرها لهذه اللافتة، علقت إيمي سمير غانم بعبارة مؤثرة حيث قالت «ربي ارحمها كما ربياني صغيرا»، مما يعكس مدى ارتباطها العميق بالراحلة دلال عبد العزيز ووالدها الراحل سمير غانم،تلك الكلمات تحمل الكثير من المعاني السامية وتعبر عن مشاعر الحب والفقد، ما دفع الكثير من المتابعين إلى التفاعل مع تلك اللحظة المؤثرة،فالفنانون غالباً ما يكن لهم دور في إحياء الذكريات وترك أثر في حياة الناس من خلال أعمالهم ومواقفهم الإنسانية.

أحدث أعمال إيمي سمير غانم

تجدر الإشارة إلى أن إيمي قد شاركت مؤخراً في مسلسل «عقبال عندكوا» الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان لعام 2025،المسلسل يتناول قصة شخصيتي «سهى» و«فادي» الذين يستعدان للزواج، حيث يتناول العمل تجارب عدة حول علاقات سابقة انتهت بالطلاق، ويستعرض القصص من مختلف الشرائح الاجتماعية،هذه النوعية من الأعمال تلقي الضوء على قضايا مهمة جداً تشغل بال المجتمع.

شخصيات العمل وأبطاله

يتضمن طاقم مسلسل «عقبال عندكوا» مجموعة مميزة من الفنانين، من بينهم حسن الرداد ومحمد ثروت، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف الذين كانوا جزءاً من الأحداث،ضيوف الشرف مثل علاء مرسي وإنعام سالوسة، قدموا إسهامات بارزة للعمل، مما زاد من أبعاده الفنية،المسلسل من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل، مما جعله تجربة درامية ثرية تجمع بين مختلف المواهب الفنية.

بذلك، تجسد أعمال إيمي سمير غانم دورها كممثلة تعبر عن قضايا المجتمع وتساهم في إحياء الذكريات من خلال أعمالها، بينما تستمر في العمل من أجل تقديم محتوى فني هادف،تبقى إيمي سمير غانم مثالاً للإرادة والتحدي في مواجهة الحياة، وكما وجدنا في مشاركتها الأخيرة، فإنها تحافظ على ذاكرة الراحلين الذين أثروا حياتها وحياة جمهورها.