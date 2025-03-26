سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم: كم يبلغ ثمن الـ 10 جرامات؟

الرياض - أميرة القحطاني - تعد أسعار الذهب أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي يعكس تغيرها التوجهات الاقتصادية في السوق،في يوم 26 مارس 2025، شهدت أسعار سبائك الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا، مما يستدعي التحليل للسوق الذهب المحلي والعوامل المؤثرة فيه،يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، حيث يُستخدم كأداة تحوط ضد تقلبات السوق.

تغير أسعار سبائك الذهب في السوق المصري

تراجعت أسعار سبائك الذهب بشكل ملحوظ اليوم، حيث سجلت سبيكة الذهب وزن 50 جرام 244.300 جنيهاً، أي ما يعادل نحو 4832.81 دولار،يتأثر سعر الذهب بعدة عوامل منها العرض والطلب، والأزمات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى سياسات البنوك المركزية.

تفاصيل أسعار سبائك الذهب وزن 1 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام حاليًا هو 4886 جنيهاً، أي ما يعادل 96.66 دولار،يُظهر هذا الانخفاض قدرة السوق على التكيف مع التغيرات الاقتصادية المحيطة.

أسعار سبائك الذهب مختلفة الأوزان

فيما يلي أسعار سبائك الذهب حسب الأوزان المختلفة

وزن 2.5 جرام 12.215 جنيها، ما يعادل 241.64 دولار.

12.215 جنيها، ما يعادل 241.64 دولار. وزن 5 جرامات 24.430 جنيها، ما يعادل 483.28 دولار.

24.430 جنيها، ما يعادل 483.28 دولار. وزن 10 جرامات 48.860 جنيها، ما يعادل 966.56 دولار.

48.860 جنيها، ما يعادل 966.56 دولار. وزن 20 جراما 97.720 جنيها، ما يعادل 1933.12 دولار.

97.720 جنيها، ما يعادل 1933.12 دولار. وزن 31.1 جرام 151.955 جنيها، ما يعادل 3006.02 دولار.

151.955 جنيها، ما يعادل 3006.02 دولار. وزن 100 جرام 488.600 جنيها، ما يعادل 9665.62 دولار.

488.600 جنيها، ما يعادل 9665.62 دولار. وزن 500 جرام 2.443.000 جنيها، ما يعادل 48.328.10 دولار.

2.443.000 جنيها، ما يعادل 48.328.10 دولار. وزن كيلو 4.886.000 جنيها، ما يعادل 96.656.20 دولار.

تأثير تراجع الأسعار على السوق المحلي

تراجع أسعار الذهب قد يؤثر بشكل إيجابي على حركة الشراء في السوق، حيث يظهر الطلب المتزايد من قبل المستثمرين والتجار،تعتبر سبائك الذهب خيارات استثمار آمنة، ويُتوقع أن تشهد السوق مزيدًا من الحركة مع تراجع الأسعار، مما يحفز مواطني مصر على الاستثمار في هذا المجال.

يظهر تحليل أسعار الذهب أن السوق يخضع لتغيرات مستمرة نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية،لذلك، يتعين على المستثمرين والمتابعين للسوق المحلي التحقق الدائم من الأسعار والتوجهات،التوقعات تشير إلى ضرورة متابعة التحولات العالمية وتأثيرها على السوق المحلي لتحديد أفضل أوقات الاستثمار.